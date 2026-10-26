Alerta máxima para inmigrantes e indocumentados en Nueva York | Vecinos de este distrito denuncian que ICE realizó un operativo por más de 10 horas

Vecinos denuncian que ICE realizó un operativo por más de 10 horas. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Vecinos denuncian que ICE realizó un operativo por más de 10 horas. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

La llegada de al menos 25 vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó preocupación entre los residentes en East Elmhurst y otros sectores de Queens, pues las autoridades permanecieron durante más de 10 horas vigilando los movimientos de los agentes, haciendo sonar los silbatos y también documentando lo que ocurría en las calles.

Esto fue difundido por Hands Off NYC, una organización que promueve la vigilancia comunitaria frente a las operaciones migratorias. De acuerdo con lo revelado, los vecinos se organizaron para alertar a otras personas y registrar la actividad de los vehículos que andaban en las zonas residenciales.

Asimismo, la organización denunció no solo una vigilancia de parte de las autoridades del ICE, sino también comportamientos peligrosos por parte de los agentes. Uno de ellos habría embestido a residentes con sus vehículos, amenazó con utilizar gas pimienta contra quienes grababan la operación y también circuló en sentido contrario por calles de una sola dirección a velocidades que superaban los límites establecidos.

Hands Off NYC revela que esta operación del ICE se mantuvo durante 10 horas

Hands Off NYC ha calificado este despliegue como una de las operaciones del ICE de mayor magnitud que ha enfrentado Nueva York desde los incidentes ocurridos durante otoño del 2025 en Canal Street. Asimismo, la agrupación indicó que durante las más de 10 horas de vigilancia comunitaria, no observaron que el ICE realizara una sola detención de inmigrantes.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la tensión que pueden generar estas operaciones migratorias federales en barrios residenciales de Nueva York, donde la presencia de vehículos y los agentes puede movilizar a residentes preocupados por posibles detenciones de familiares, vecinos o trabajadores.

Asimismo, la organización afirmó que, durante el último año, ha capacitado a más de 10.000 neoyorquinos para conocer los derechos y reconocer las posibles operaciones del ICE. La coordinación entre los residentes, grupos comunitarios y las personas que documentan estos procedimientos permitió mantener una vigilancia sostenida durante toda la jornada.

Organización solicitó denunciar la presencia del ICE

El organismo defensor no dudó en criticar las tácticas utilizadas por los agentes migratorios y solicitó que rindan cuentas por posibles vulneraciones de derechos civiles. Además, reiteró su postura sobre eliminar al ICE, una posición política que forma parte de su campaña.

Por último, el grupo instó a los neoyorquinos a mantenerse atentos a las operaciones migratorias y a compartir información a través de sus redes comunitarias. Si quieres hacer una denuncia, puedes comunicarte al número +1 229-304-8720 por llamada o mensaje de texto si tienes alguna información sobre la presencia del ICE en la ciudad.