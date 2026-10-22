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Buenas noticias para imigrantes legales e indocumentados | Esta ciudad de EE.UU. anuncia nueva medida para frenar la creación de centros de detención del ICE

Las autoridades judiciales han aprobado una medida temporal para detener la apertura de nuevos centros de detención del ICE en esta ciudad.

Mountain View anuncia nueva medida para frenar la creación de centros de detención del ICE.
Mountain View anuncia nueva medida para frenar la creación de centros de detención del ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El gobierno de California, específicamente de Mountain View, anunció una nueva medida que detiene temporalmente el proceso de permisos para la creación de centros de detención para inmigrantes en la ciudad. De esta manera, se pretende que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no pueda instalar una de sus sedes en la zona, tras el endurecimiento de medidas migratorias impulsadas por Trump.

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Mountain View detiene al ICE para que no pueda abrir más centros de detención

Recientemente, el Ayuntamiento de Mountain View aprobó una ordenanza de emergencia donde se establece una moratoria inicial de 45 días (hasta el 27 de noviembre) para las solicitudes de instalación de centros de detención, custodia o procesamiento de personas.

La disposición que actualmente se encuentra vigente busca mantener las condiciones actuales mientras las autoridades evalúan cómo regular estos establecimientos a través de normas de uso del suelo. No obstante, según un informe municipal del 13 de octubre, la medida no afecta las operaciones policiales habituales ni tampoco las actividades de supervisión en escuelas, hospitales, guarderías y centros residenciales.

"Esto demuestra el gran compromiso que tenemos con la comunidad", afirmó la concejala Ellen Kamei durante la sesión, de acuerdo con lo informado por San José Spotlight. A pesar de que la medida es provisional, el Ayuntamiento puede prorrogarla hasta por 22 meses y 15 días adicionales.

Durante ese periodo, los funcionarios evaluarán cuáles son las alternativas para establecer las normas de manera permanente que dificulten la instalación de los centros de detención de inmigrantes en EE.UU.

Las razones por las cuales Mountain View quiere impedir la instalación de los centros del ICE

A pesar de que la ciudad no cuenta con centros de detención del ICE, las autoridades quieren anticiparse a una posible instalación relacionada con políticas migratorias federales. La nueva ordenanza se suma a otras medidas adoptadas por la ciudad para limitar el uso de las propiedades municipales para estos operativos.

Asimismo, en el mes de junio, Mountain View respaldó una acción legal presentada por el fiscal general de California, Rob Bonta, y el condado de Santa Clara, contra la construcción de un centro del ICE. Además, la jueza federal ordenó en el mes de septiembre que se suspendan temporalmente las obras hasta que se complete una evaluación ambiental.

La estrategia de Mountain View no solo busca proteger a los residentes, sino también definir qué instalaciones se pueden considerar para centros de detención, custodia o procesamiento, así como establecer restricciones para el uso del ICE.

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