Zohran Mamdani asegura que Benjamín Netanyahu "no es bienvenido" en Nueva York e insta a Donald Trump a arrestarlo

Mamdani solicitó a la Administración de EE. UU. que actúe y detenga a Netanyahu por crímenes de guerra. Foto: AFP.

Mamdani solicitó a la Administración de EE. UU. que actúe y detenga a Netanyahu por crímenes de guerra. Foto: AFP.

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El escenario político de Nueva York enfrenta una severa contradicción institucional a raíz de la posible visita de Benjamín Netanyahu para la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de la metrópoli, reconoció el límite de sus atribuciones tras una consulta con su equipo jurídico: "Mi administración ha examinado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York puede ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamín Netanyahu viniera aquí", explicó.

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Ante este tope normativo, el regidor demócrata trasladó la responsabilidad al ámbito federal, solicitando directamente a la Administración estadounidense que asuma la jurisdicción del tribunal de La Haya y detenga al mandatario israelí por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Mamdani dio este mensaje en video publicado en sus redes sociales titulado 'Netanyahu es un criminal de guerra' y tras revelar en una entrevista con The New York Times que mantenía conversaciones con el equipo legal sobre la viabilidad de una eventual detención.

El alcalde, primer musulmán en ocupar la alcaldía neoyorquina tras ser elegido en noviembre de 2025 con algo más del 50% de los votos, declaró que el primer ministro israelí "no es bienvenido" y lo tildó de "arquitecto de un genocidio atroz contra el pueblo palestino".

La tajante negativa de la Casa Blanca

La petición de Mamdani choca frontalmente con la postura de la Administración republicana. El presidente Donald Trump aseguró que el primer ministro israelí no enfrentará ningún riesgo de detención al pisar suelo norteamericano.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, Trump recalcó que Netanyahu no será arrestado "bajo ningún concepto ni circunstancia" mientras se encuentre en Estados Unidos. El Gobierno no es miembro de la CPI ni reconoce la competencia ni jurisdicción del tribunal de La Haya para investigar a sus aliados.

A pesar de la protección otorgada por la Casa Blanca, el debate sobre las acciones de Israel refleja tensiones dentro de la política estadounidense. Además de la posición de sectores progresistas encabezados por Mamdani y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, las reticencias alcanzaron esferas conservadoras.

En junio, el vicepresidente J. D. Vance advirtió a los dirigentes israelíes ante las críticas a un acuerdo de alto el fuego con Irán: "Yo no me metería con el único aliado poderoso que me queda en todo el mundo".

Los cargos de la CPI y la respuesta de Israel

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu tras determinar que existían motivos razonables para considerarlo responsable de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Las acusaciones se derivan de la ofensiva militar en Gaza posterior a los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, e incluyen el uso del hambre como método de guerra y ataques intencionados contra la población civil.

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí rechazó enfáticamente la postura del alcalde neoyorquino y las acusaciones internacionales, calificando la orden de "falsa" y tachando al tribunal de La Haya de "tribunal arbitrario" y "tribunal de pacotilla".