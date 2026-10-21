Atención máxima | Agentes del ICE podrán realizar redadas contra inmigrantes pese a no mostrar su identificación en esta ciudad de EE.UU.

ICE podrán realizar redadas contra inmigrantes pese a no contar con identificación. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

ICE podrán realizar redadas contra inmigrantes pese a no contar con identificación. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ordenó bloquear la medida conocida como No Vigilantes Act, que exige a los agentes federales no uniformados exhibir una identificación visible durante sus funciones en Los Ángeles. Esta disposición afecta directamente, además de otras autoridades, a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Por qué los agentes del ICE no tendrán la obligación de identificarse en California?

Los Angeles Times informó que la resolución judicial indica que California no posee la autoridad para regular directamente las funciones de los agentes federales, pues ello dependerá de una autorización del Congreso de Estados Unidos.

"Como concluimos anteriormente, la Ley No Vigilantes intenta regular directamente a Estados Unidos en el desempeño de sus funciones gubernamentales", señaló el juez Mark J. Bennett, quien redactó la opinión del panel. Además, sostuvo que la legislación estatal interfiere con las actividades del gobierno nacional.

¿Cuál es la disputa sobre la identificación de los agentes federales entre California y el Departamento de Justicia?

Este conflicto inició en otoño del 2025, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una demanda contra dos medidas en California. La primera exigía que los agentes federales exhibieran su identificación mientras cumplían sus tareas, pero la segunda pretendía prohibir el uso de máscaras a los funcionarios federales y también a los policías locales.

La disputa recién llegó a un tribunal federal de Los Ángeles a inicios del 2026 en medio de la intensificación de las operaciones migratorias en Minneapolis. Durante ese periodo, los civiles Renee Good y Alex Pretti murieron por disparos de agentes del ICE.

Para respaldar las demandas de California, 12 estados del país impulsaron iniciativas legislativas similares para establecer restricciones sobre la actuación de los oficiales federales.