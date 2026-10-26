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Atención máxima en Walmart | Esposos roban más de $35.000 al supermercado utilizando esta insólita modalidad de entregas

Una pareja fue detenida por presuntamente haber robado en más de 30 tiendas Walmart alrededor de Estados Unidos. Las pérdidas superan los US$37.000.

Esposos roban más de $35.000 al Walmart utilizando esta insólita modalidad
Esposos roban más de $35.000 al Walmart utilizando esta insólita modalidad | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Las autoridades de EE.UU. descubrieron una presunta red de robos coordinados en tiendas Walmart de varios estados. Una investigación policial permitió atrapar a dos sospechosos que habrían sustraído alrededor de US$37.000 en mercancía. Si bien los oficiales lograron recuperar alrededor de 230 artículos, se conoció que el modus operandi utilizaba el servicio de entregas de Walmart Spark, pero ¿cómo? En esta nota, te lo contamos.

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Robo en Walmart: así operaba la pareja para sustraer mercancía

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Washington, Virginia, la investigación inició el pasado 3 de octubre del 2026, luego de que se reportaran dos robos en las tiendas Walmart de Bristol y Abingdon, Virginia. En los dos casos se registraron pérdidas aproximadas de US$1.900.

Los investigadores revisaron las grabaciones de seguridad y recopilaron información del personal de Protección de Activos de Walmart. Asimismo, las similitudes entre los robos y otros reportes permitieron identificar a los responsables del hecho, que son: Kayla Electra Watson, de 35 años, y Ricky Denning, de 34, ambos residentes de Raleigh, Carolina del Norte.

Walmart

Pareja de esposos robaron más de 30.000 dólares de un Walmart.

Según las autoridades, Watson se hacía pasar por repartidora de Walmart Spark para poder seleccionar productos y abandonar las tiendas sin pagar. Denning habría colaborado con los robos, trasladando la mercancía hasta el vehículo utilizado para sus fechorías. Entre los artículos sustraídos figuraban batidoras KitchenAid, cafeteras Keurig, electrodomésticos Ninja y aspiradoras Shark, entre otros productos para el hogar.

Asimismo, la revisión de los videos de vigilancia y los datos de vehículos y registros de seguimiento del GPS permitieron conocer que los sospechosos iban desde Carolina del Norte hasta Virginia durante los fines de semana. La investigación también reveló que la pareja habría cometido robos en su ciudad y en Tennessee y Maryland.

Detuvieron a los dos sospechosos y recuperaron 230 artículos

El 20 de octubre del 2026, gracias a la colaboración de la Policía de Raleigh, el FBI y Walmart Global Investigations, pudieron detenerlos durante un control de tráfico en Raleigh. Luego, las autoridades ejecutaron una orden de registro en la residencia relacionada con la investigación.

En la vivienda, los agentes recuperaron aproximadamente 230 artículos presuntamente robados, cuyo valor supera los US$9.300; no obstante, la investigación indicó que las pérdidas del Walmart vinculadas con esta presunta operación superan los US$37.000, aunque el monto total aún está bajo revisión.

Ahora, Watson y Denning enfrentan cargos penales en Carolina del Norte y también la Oficina del Sheriff del Condado de Washington ha presentado cargos contra ambos, por lo que emitió órdenes de detención para facilitar su extradición a Virginia cuando corresponda. Otras jurisdicciones también mantienen cargos pendientes relacionados con los presuntos robos.

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