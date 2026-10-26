Daniel Barragán sobre renuncia de Jorge Gavidia a Buen Gobierno: "Las puertas de Obras siempre están abiertas"

Daniel Barragán sobre renuncia de Jorge Gavidia a Buen Gobierno: "Las puertas de Obras siempre están abiertas"

Daniel Barragán, senador del Partido Cívico Obras, no descartó que Jorge Gavidia, quien renunció a la bancada de Buen Gobierno, pueda ser admitido en su partido.

"(¿Desde Obras podrían abrirle las puertas de la bancada?) Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende las circunstancias. Hay que hacer una evaluación al igual que lo puede hacer cualquier partido (...) todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna", declaró Barragán a la prensa.

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Especificó que, claro, la decisión de ser parte de Obras deberá venir de Gavidia. “Nosotros no decidimos eso, sino primero el senador. Todo se puede dar”, dijo.

Añadió que percibía que Gavidia no era escuchado en su grupo parlamentario. “Ha habido una incomodidad de su parte, me parece. Espero que converse con Jorge Nieto. (Dice él que tiene una convergencia partidaria) Bueno, entonces no debieron ponerlo en su lista porque si está en la lista es porque comparte”, mencionó.

Tomando en cuenta ese antecedente, consideró que sí hubo coincidencias entre Gavidia y la mayoría de Obras al dar un voto a favor al pedido de facultades en el Senado.

Por otro lado, al ser consultado si su colega de bancada, Juana Ticona, quien se abstuvo de votar, podría retirarse del grupo, respondió: “Bueno, es una decisión de ella no de nosotros. Acá todo es libre. Acá estamos en ambiente de democracia. Si alguien no se siente cómodo. Lógicamente se va, ¿no?”

También aseguró que no se ha hablado de algún procedimiento disciplinario contra la senadora Ticona. “Nosotros conversamos y sacamos conclusiones de lo que sucedió la semana anterior. Todos los lunes nos reunimos con Belmont para evaluar los sucesos. A las 6 de este 24 será la reunión”, anotó.