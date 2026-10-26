Pésimas noticias para inmigrantes e indocumentados en EE.UU. | Agente del ICE dejó en estado de gravedad a extranjero tras accidente: ¿Qué ocurrió?

Hace unos días, se reportó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) causó un accidente que involucró a un inmigrante en el noroeste del condado de Harris, en Estados Unidos. Las autoridades locales están realizando una investigación para aclarar las circunstancias del incidente y establecer las causas que lo originaron, así como identificar quién fue el responsable.

Agente del ICE protagonizó un terrible accidente y dejó a una persona hospitalizada

De acuerdo con lo revelado por los medios 'CHRON' y 'KTRH en Houston y Texas', durante tempranas horas de la mañana, se reportó un accidente de tráfico en Old Foltin Road, cerca de la carretera 249, donde una persona fue herida y trasladada a un hospital, pero su estado aún es incierto. Asimismo, los detalles del incidente aún no han sido declarados.

Por su parte, el sheriff del condado de Harris, Ed González, reveló que la División de Delitos Vehiculares fue convocada para investigar este suceso, que ha causado gran preocupación en toda la comunidad. Asimismo, este hecho marca el segundo accidente en el que se vio involucrado un agente del ICE en el condado de Harris durante el mes de noviembre.

Como se recordará en esa ocasión, un agente de la entidad estaba persiguiendo a un sospechoso en Clay Road, cerca de la autopista 6, pero quien resultó hospitalizado no era el principal objetivo de la persecución, además sufrió una fractura en la pierna.

¿Cuál es la función exacta del ICE y por qué es muy cuestionado?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una agencia federal de Estados Unidos que opera bajo el reglamento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La principal función es hacer cumplir las leyes de inmigración dentro de la nación americana, pero justamente esta labor ha ocasionado gran debate y polarización en la sociedad.

Las críticas del ICE están centradas en diversos aspectos, inicialmente por sus operativos muy agresivos y redadas en las comunidades que han generado un clima de temor, sobre todo en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Minneapolis. Además, se han reportado denuncias sobre abusos a los derechos humanos, incluidas condiciones inadecuadas en los centros de detención y el trato a los migrantes.