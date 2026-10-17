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Alerta inmigrantes | Estacionamientos privados en Nueva York estarían siendo utilizados por agentes del ICE: Alcalde pide prohibirles la entrada

El alcalde Zohran Mamdani y destacados demócratas de Nueva York piden a propietarios de estacionamientos que no permitan a ICE usar sus instalaciones.

Estacionamientos privados en Nueva York estarían siendo utilizados por el ICE.
Estacionamientos privados en Nueva York estarían siendo utilizados por el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Recientemente, el alcalde Zohran Mamdani y los principales demócratas de Nueva York han hecho un importante llamado a los propietarios de estacionamientos privados. Se les está solicitando que impidan que los agentes federales de inmigración utilicen sus propiedades como áreas de preparación.

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Mamdani, junto al líder demócrata del Senado Chuck Schumer, el líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries y decenas de legisladores estatales y locales les exigen a los dueños de estacionamientos y garajes de Nueva York a través de una carta que la ciudad necesita su "ayuda en un momento crítico".

"En solidaridad con los neoyorquinos inmigrantes y en nuestro compromiso compartido con la ciudad que amamos, les pedimos que no alquilen, presten ni pongan de ningún otro modo su propiedad a disposición de ICE como área de preparación para sus operaciones de control", se lee en la carta donde mencionan a ICE. "Hagan saber a ICE que no está autorizado a usar sus garajes y estacionamientos", agregaron.

Autoridades de Nueva York exigen retirada del ICE tras disparo contra un inmigrante

Esta petición se produce después de que agentes de inmigración balearon a un ciudadano dominicano identificado como Oscar Belgal, de 28 años, durante un arresto mientras estaba en su auto junto a su hijo pequeño.

Se conoció mediante la carta que los agentes federales habían utilizado un estacionamiento privado cercano como área de preparación antes del tiroteo.

DHS se defiende de acusaciones sobre disparos a inmigrante

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional se pronunció en contra de la carta: "El alcalde Mamdani debería estar agradecido a nuestros valientes agentes del orden por limpiar las calles de la Ciudad de Nueva York, ya que él no lo hará. Por suerte, ningún estacionamiento rescindido impedirá que ICE deporte a extranjeros ilegales criminales para que Nueva York vuelva a ser segura".

Autoridades federales sostienen que los agentes de inmigración creían que sus vidas estaban en peligro y que abrieron fuego luego de que Belgal estrellara su auto contra los vehículos del gobierno y acelerara hacia ellos.

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