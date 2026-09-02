Alcalde Mamdani suspende el uso de la inteligencia artificial en las escuelas de Nueva York: estas son las nuevas reglas para los alumnos
La administración neoyorquina también estableció nuevas restricciones al tiempo frente a las pantallas y programas piloto limitados para estudiantes de preparatoria.
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este 2 de septiembre una moratoria de un año al uso estudiantil de inteligencia artificial generativa en las escuelas públicas de la ciudad. La medida entrará en vigor durante el ciclo escolar 2026-2027 y alcanzará a los estudiantes desde 2-K hasta octavo grado, cerca de 600.000 alumnos.
"Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer", afirmó Mamdani al presentar la medida, según el anuncio oficial. El alcalde sostuvo que los estudiantes necesitan desarrollar habilidades junto a sus compañeros, formar relaciones con sus educadores y enfrentarse por sí mismos a problemas difíciles.
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"Tenemos la responsabilidad de asegurar que esta tecnología, que cambia tan rápido, apoye el aprendizaje de nuestros niños en vez de estorbarlo", señaló el canciller de Escuelas, Kamar Samuels, quien defendió la medida.
La política contempla excepciones para determinadas tecnologías de asistencia y programas de preparación profesional, además de mantener el uso de IA por parte de los docentes para tareas de planificación y administración.
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¿Cuáles son las nuevas reglas para los alumnos?
La nueva política establece una moratoria amplia sobre la IA generativa y fija límites diferenciados según la edad y el nivel educativo de los estudiantes:
- De 2-K a octavo grado: queda prohibido el uso estudiantil de inteligencia artificial generativa durante el ciclo escolar 2026-2027.
- Chatbots: quedan prohibidos para los estudiantes de todos los grados.
- Estudiantes de preparatoria: tendrán acceso a dos módulos anuales de alfabetización en IA, de 45 minutos cada uno.
- Programas piloto: podrán utilizar IA hasta 50.000 estudiantes de preparatoria, aproximadamente el 5% del alumnado de las escuelas públicas.
- Supervisión: todo uso de IA en los programas piloto deberá realizarse bajo la supervisión directa de un educador capacitado.
- Estudiantes de segundo grado y menores: tendrán restringido el tiempo individual frente a pantallas.
- De tercero a quinto grado: se recomienda un máximo de 30 minutos diarios de pantalla.
- De sexto a octavo grado: se recomienda un máximo de 45 minutos diarios.
- Excepciones: se permitirá tecnología de asistencia para estudiantes con discapacidad, alumnado multilingüe y alumnos de programas de preparación profesional, como ciencias de la computación.
- Docentes: podrán continuar utilizando IA para planificar clases y realizar tareas administrativas, siempre que las herramientas cumplan las normas de seguridad de NYCPS.
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¿Cuáles son los programas piloto?
Los cinco programas seleccionados estarán limitados a determinadas clases de preparatoria y deberán cumplir criterios de seguridad, privacidad y supervisión docente:
- Quill: destinado a clases de artes del lenguaje en inglés. Apoya la lectura detallada, el análisis de textos y el uso de evidencia; tendrá un límite de 15 minutos semanales.
- Edia: orientado a matemáticas. Ofrece acompañamiento paso a paso y pide a los estudiantes explicar su razonamiento; tendrá un límite de 20 minutos semanales.
- Brisk Teaching: se utilizará mediante actividades creadas por los maestros para ofrecer práctica guiada con textos o videos seleccionados por ellos. Brisk Boost se usará entre 10 y 20 minutos, una o dos veces por semana.
- Playlab: permitirá trabajar con aplicaciones específicas para determinadas tareas y analizar resultados de IA en busca de sesgos y errores de razonamiento. No se utilizará en más de dos tareas por período de calificaciones.
- Escuelas Intel AI-Ready: permitirá desarrollar proyectos semestrales en distintas materias para identificar problemas de la comunidad y plantear soluciones mediante IA. Su uso será de un período de clase por semana.