Alcalde Mamdani suspende el uso de la inteligencia artificial en las escuelas de Nueva York: estas son las nuevas reglas para los alumnos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una moratoria de un año al uso de inteligencia artificial generativa en escuelas públicas del ciclo 2026-2027. | Foto: AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una moratoria de un año al uso de inteligencia artificial generativa en escuelas públicas del ciclo 2026-2027. | Foto: AFP

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este 2 de septiembre una moratoria de un año al uso estudiantil de inteligencia artificial generativa en las escuelas públicas de la ciudad. La medida entrará en vigor durante el ciclo escolar 2026-2027 y alcanzará a los estudiantes desde 2-K hasta octavo grado, cerca de 600.000 alumnos.

"Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer", afirmó Mamdani al presentar la medida, según el anuncio oficial. El alcalde sostuvo que los estudiantes necesitan desarrollar habilidades junto a sus compañeros, formar relaciones con sus educadores y enfrentarse por sí mismos a problemas difíciles.

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"Tenemos la responsabilidad de asegurar que esta tecnología, que cambia tan rápido, apoye el aprendizaje de nuestros niños en vez de estorbarlo", señaló el canciller de Escuelas, Kamar Samuels, quien defendió la medida.

La política contempla excepciones para determinadas tecnologías de asistencia y programas de preparación profesional, además de mantener el uso de IA por parte de los docentes para tareas de planificación y administración.

¿Cuáles son las nuevas reglas para los alumnos?

La nueva política establece una moratoria amplia sobre la IA generativa y fija límites diferenciados según la edad y el nivel educativo de los estudiantes:

De 2-K a octavo grado: queda prohibido el uso estudiantil de inteligencia artificial generativa durante el ciclo escolar 2026-2027.

queda prohibido el uso estudiantil de inteligencia artificial generativa durante el ciclo escolar 2026-2027. Chatbots: quedan prohibidos para los estudiantes de todos los grados.

quedan prohibidos para los estudiantes de todos los grados. Estudiantes de preparatoria: tendrán acceso a dos módulos anuales de alfabetización en IA, de 45 minutos cada uno.

tendrán acceso a dos módulos anuales de alfabetización en IA, de 45 minutos cada uno. Programas piloto: podrán utilizar IA hasta 50.000 estudiantes de preparatoria, aproximadamente el 5% del alumnado de las escuelas públicas.

podrán utilizar IA hasta 50.000 estudiantes de preparatoria, aproximadamente el 5% del alumnado de las escuelas públicas. Supervisión: todo uso de IA en los programas piloto deberá realizarse bajo la supervisión directa de un educador capacitado.

todo uso de IA en los programas piloto deberá realizarse bajo la supervisión directa de un educador capacitado. Estudiantes de segundo grado y menores: tendrán restringido el tiempo individual frente a pantallas.

tendrán restringido el tiempo individual frente a pantallas. De tercero a quinto grado: se recomienda un máximo de 30 minutos diarios de pantalla.

se recomienda un máximo de 30 minutos diarios de pantalla. De sexto a octavo grado: se recomienda un máximo de 45 minutos diarios.

se recomienda un máximo de 45 minutos diarios. Excepciones: se permitirá tecnología de asistencia para estudiantes con discapacidad, alumnado multilingüe y alumnos de programas de preparación profesional, como ciencias de la computación.

se permitirá tecnología de asistencia para estudiantes con discapacidad, alumnado multilingüe y alumnos de programas de preparación profesional, como ciencias de la computación. Docentes: podrán continuar utilizando IA para planificar clases y realizar tareas administrativas, siempre que las herramientas cumplan las normas de seguridad de NYCPS.

¿Cuáles son los programas piloto?

Los cinco programas seleccionados estarán limitados a determinadas clases de preparatoria y deberán cumplir criterios de seguridad, privacidad y supervisión docente: