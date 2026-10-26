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Sociedad

Ica: desborde del cauce La Mochica inunda el Coliseo Cerrado y deja hasta un metro de agua en camerinos

El desborde también inundó viviendas de la urbanización El Bosque y afectó calles cercanas a la Panamericana Sur. Maquinaria pesada llegó a la zona para contener el agua, mientras Emapica advirtió sobre los riesgos de abrir buzones de alcantarillado para drenar las calles.

Desborde de La Mochica inundó calles y ambientes del coliseo
Desborde de La Mochica inundó calles y ambientes del coliseo
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El desborde de la acequia La Mochica, cerca del kilómetro 303 de la Panamericana Sur en Ica, inundó calles, viviendas de la urbanización El Bosque y las instalaciones del Coliseo Cerrado de Ica. El agua alcanzó 20 centímetros en la losa deportiva y hasta un metro en los camerinos, ubicados en una zona más baja.

La emergencia ocurrió el domingo 25 de octubre y obligó a movilizar maquinaria pesada para encauzar el agua y contener la filtración. Los vecinos reportaron daños en sus viviendas y alertaron sobre los residuos acumulados en la acequia y el riesgo que representa la erosión del terreno para los postes eléctricos cercanos.

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Desborde de La Mochica inundó calles y ambientes del coliseo

El agua salió de la acequia La Mochica y avanzó por la carretera y las calles aledañas hasta ingresar al Coliseo Cerrado. La inundación afectó la losa principal, los pasillos, las oficinas, los servicios higiénicos y los camerinos. En estos últimos ambientes, el nivel del agua llegó a un metro, mientras que en la losa deportiva alcanzó los 20 centímetros.

La situación también perjudicó a los residentes de la urbanización El Bosque. Una vecina indicó que su vivienda permanecía inundada y que el problema llevaba más de dos horas cuando se reportaron las afectaciones. Por ello, pidió la intervención de las autoridades para atender a las familias perjudicadas.

Durante el recorrido por la zona, se observaron residuos sólidos, maleza y desperdicios acumulados en distintos tramos de la acequia. Además, se informó que una parte del terreno junto al cauce habría cedido y permitido la salida del agua hacia la Panamericana Sur. Algunos vecinos señalaron que una persona habría removido tierra y residuos en ese punto antes de la filtración; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.

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Maquinaria pesada interviene y Emapica alerta sobre el alcantarillado

Ante la emergencia, maquinaria pesada llegó a la zona para colocar tierra y realizar trabajos de encauzamiento en el punto de la filtración. También se informó sobre el cierre de una compuerta ubicada en la parte alta de la acequia para reducir el ingreso de agua mientras continuaban las labores.

Los vecinos advirtieron, además, sobre el posible debilitamiento de las bases de los postes eléctricos cercanos debido a la acumulación de agua y la erosión del terreno. Por ello, solicitaron la intervención de Electrodunas para verificar las condiciones de estas estructuras.

Por su parte, Emapica exhortó a la población a no abrir los buzones de alcantarillado para evacuar el agua de las calles. La empresa advirtió que esta práctica puede provocar atoros y el colapso de las redes de desagüe, lo que agravaría la emergencia y los riesgos para la salud pública.

La entidad también informó que coordinó con el gerente técnico de la Junta de Usuarios de Riego del Río Ica, quien se comprometió a tomar medidas inmediatas para evitar mayores daños en las viviendas y en la infraestructura de saneamiento.

En paralelo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las lluvias en Ica, aunque de corta duración, continuarán durante los próximos días. La limpieza del cauce corresponde a la Junta de Usuarios de Riego, mientras que el mantenimiento del Coliseo Cerrado está a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

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