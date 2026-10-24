Horror en EE.UU. | Hombre aseguró que el ICE tenía detenida a su esposa, pero la investigación reveló la aterradora verdad

Hombre aseguró que el ICE tenía detenida a su esposa, pero una investigación reveló todo lo contrario. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Hombre aseguró que el ICE tenía detenida a su esposa, pero una investigación reveló todo lo contrario. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

La historia de la muerte de Jasmine Gill, una enfermera de 30 años de Sacramento, California, ha dado un giro aterrador luego de que su esposo, Gurinder Gill, denunciara que inicialmente agentes del ICE se la habían llevado, pero grande fue la sorpresa luego de que las autoridades descubrieran los restos calcinados de la mujer en el condado de El Dorado.

Hombre acusó al ICE de detener a su esposa y todo fue mentira

El caso de Jasmine comenzó a investigarse luego de que su familia denunciara su desaparición. De acuerdo con la información difundida por el medio N+ Univisión, la mujer fue vista por última vez en su vivienda, el 30 de septiembre del 2026.

La versión de Gurinder Gill es que su esposa fue a revisar el correo y supuestamente allí los agentes de inmigración se la llevaron. Inicialmente su relato fue convincente en un contexto de incertidumbre que viven miles de inmigrantes en Estados Unidos por el aumento de medidas migratorias.

No obstante, las autoridades decidieron investigar la versión del hombre y se pusieron en contacto con el ICE. La agencia confirmó que no había realizado ningún operativo en la vivienda de la pareja, lo que puso en evidencia la versión falsa de Gurinder sobre la desaparición de su esposa.

Las investigaciones también revelaron que Jasmine y Gurinder estaban atravesando un proceso de divorcio y mantenían una disputa por la custodia de sus hijos.

Aterrador hallazgo permitió identificar al responsable de la muerte de Jasmine

El 1 de octubre del 2026 se encontraron restos humanos calcinados en el condado de El Dorado, cerca de Sacramento. Posteriormente, las autoridades confirmaron que correspondían a Jasmine Gill.

Este hallazgo cambió el rumbo de la investigación pues de una posible detención del ICE pasó a un presunto homicidio, mientras que las autoridades intentaban aclarar las circunstancias de la muerte de la mujer.

Con estos nuevos elementos de la investigación, los detectives de homicidios obtuvieron una orden de arresto contra el esposo de Jasmine. El 14 de octubre, Gurinder fue detenido y ese mismo día se ejecutaron las órdenes de registrar las dos viviendas vinculadas a él.

La información oficial reveló que Gurinder se encuentra en la cárcel principal del condado de Sacramento acusado de asesinato sin derecho a fianza. Los avances de la investigación revelados por el sargento Edward Igoe, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento, indicaron que permitieron descartar la participación del ICE y centrar la atención en la muerte de Jasmine.