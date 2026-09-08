A 25 años del 11S, el alcalde Zohran Mamdani lanza un portal sobre las secuelas ambientales y de salud del atentado en Nueva York, revelando ocultamientos sobre el amianto en el Bajo Manhattan. | Composición LR/AFP

A 25 años del 11S, el alcalde Zohran Mamdani lanza un portal sobre las secuelas ambientales y de salud del atentado en Nueva York, revelando ocultamientos sobre el amianto en el Bajo Manhattan. | Composición LR/AFP

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A vísperas del aniversario 25 del 11S, el alcalde Zohran Mamdani lanzó el primer portal público sobre las secuelas ambientales y de salud del atentado en Nueva York. La plataforma reúne más de 170.000 folios institucionales que confirman cómo los mandos locales ocultaron la presencia de amianto en el Bajo Manhattan tras engañar a la población sobre la calidad del aire. "Las personas enfermaron porque los líderes en quienes confiaban les mintieron y les dijeron que era seguro respirar aire tóxico (…) Han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre que las que murieron el propio día del atentado", lamentó el funcionario ante familiares de las víctimas.

Los expedientes liberados constatan la dispersión de elementos cancerígenos durante las labores de rescate que perjudicaron a miles de habitantes, estudiantes y rescatistas de la Zona Cero. El activista Jon Stewart apoyó la presentación para exigir transparencia gubernamental respecto a estos riesgos históricos en la metrópoli. "Había veneno en el aire, y en el suelo, y en los alféizares de las ventanas, y en los aires acondicionados, y cubriendo a sus mascotas y su ropa, y permaneció allí durante meses. Todo el mundo lo sabía. Ahora está muy claro que la ciudad también lo sabía", enfatizó el actor.

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Mamdani asistirá a la conmemoración en el Memorial del 11-S, generando posturas encontradas entre figuras políticas sobre su participación. Foto: AFP

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¿Qué más revelaron los nuevos documentos del 11S tras 25 años de los atentados en Nueva York?

La primera entrega de archivos saca a la luz el Harding Memo, un expediente de octubre de 2001 sobre los riesgos sanitarios y los compromisos financieros de la gestión de Rudy Giuliani. Los registros abarcan pruebas ambientales, reportes de bomberos y evaluaciones sobre el Edificio 7 del World Trade Center. El asesor jurídico Steven Banks sostuvo que los análisis son especialmente reveladores porque exponen "lo que se sabía" sobre la calidad del aire durante el reinicio de las actividades urbanas.

El material proviene en parte de 68 cajas halladas recién en 2025, tras persistentes peticiones al amparo de la Ley de Libertad de Información. La apertura de estas evidencias resolvió dos pleitos interpuestos por la entidad 9/11 Health Watch, interesada en esclarecer el conocimiento de las autoridades locales ante los contaminantes. La información contempla alertas relativas a las dinámicas para limpiar amianto en residencias próximas, junto con correspondencia emitida bajo el mandato de Michael Bloomberg.

Marcy Borders, la "dama del polvo" del 11S, murió de cáncer en 2015 debido a las toxinas inhaladas en las Torres Gemelas. Foto: AFP

Esta difusión inicial forma parte de un proyecto de US$34 millones concebido para digitalizar registros durante los próximos 12 meses. La Alcaldía mantendrá bajo reserva la privacidad individual o informes de seguridad crítica. Asimismo, el municipio dispondrá de funcionarios para asistir a las víctimas en la acreditación de su presencia en la zona del desastre, facilitando el acceso al World Trade Center Health Program y al September 11th Victim Compensation Fund.

¿Asistirá Mamdani a la conmemoración del 11S pese a las críticas?

Zohran Mamdani confirmó su asistencia a la ceremonia del viernes en el Memorial del 11S, tras ignorar los cuestionamientos públicos sobre su presencia. "Estoy orgulloso de ser el alcalde de esta ciudad. Amo esta ciudad. Amo este país", declaró el funcionario neoyorquino. Asimismo, indicó que el evento debe priorizar la memoria de los caídos y el reconocimiento a los socorristas, según reportó Noticias Telemundo.

El anuncio desató posturas encontradas entre importantes figuras políticas. Rudy Giuliani tildó de "ofensiva" la participación del dirigente local, postura respaldada por George Pataki y una petición que alcanzó 100.000 firmas. Por el contrario, la gobernadora Kathy Hochul respaldó su acudimiento tras asegurar que el representante en funciones "tiene que estar" en dicho homenaje institucional.

Los archivos, que se liberaron tras solicitudes de la Ley de Libertad de Información, muestran la dispersión de elementos cancerígenos que afectaron a miles de personas en la Zona Cero. Foto: AFP

El homenaje recordará a los 2.977 fallecidos en los atentados perpetrados por Al Qaeda en Nueva York, el Pentágono y Pensilvania, además de quienes resultaron afectados por toxinas. Conforme al protocolo establecido en 2012, las autoridades evitarán pronunciar discursos y se limitarán a la lectura de los nombres de los caídos. Adicionalmente, el líder municipal fijó por orden ejecutiva la jornada como el "Día de la Memoria y el Servicio".