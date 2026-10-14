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¿Estás buscando la ciudadanía estadounidense? Los requisitos básicos que debes cumplir para conseguirlo este 2026

Una de las vías más rápidas para conseguir la ciudadanía estadounidense es haber tenido la residencia permanente por al menos cinco años.

Requisitos básicos que debes cumplir para conseguir la ciudadanía estadounidense.
Requisitos básicos que debes cumplir para conseguir la ciudadanía estadounidense. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Cualquier extranjero en Estados Unidos puede convertirse en ciudadano a través de un proceso conocido como la naturalización. En este sentido, la vía más común para hacerlo es ser residente permanente legal, es decir, contar con una Green Card, por al menos cinco años. Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explica que no es suficiente contar con ese documento pues deberás cumplir otros requisitos.

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Requisitos para conseguir la ciudadanía estadounidense a través de la Green Card

El USCIS indica que, además de demostrar que has sido residente permanente legal durante al menos cinco años, tendrás que cumplir con estos requisitos si deseas solicitar la ciudadanía estadounidense:

  • Tener al menos 18 años al momento de presentar el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización.
  • Comprobar que has permanecido físicamente en Estados Unidos durante al menos 30 meses en los últimos cinco años.
  • Acreditar que has vivido por lo menos tres meses en un estado o distrito de USCIS con jurisdicción sobre tu lugar de residencia.
  • Ser una persona de buena conducta moral.
  • Demostrar adhesión a los principios de la Constitución de los Estados Unidos.
  • Poder leer, escribir y comunicarse oralmente en inglés básico.
  • Conocer y comprender aspectos esenciales de la historia, así como de los principios y la forma de gobierno de Estados Unidos (educación cívica).
  • Tomar el Juramento de Lealtad a los Estados Unidos.

Guía sencilla para conseguir la ciudadanía estadounidense

Según la entidad estadounidense, estos son los pasos que debes seguir para conseguir la ciudadanía:

  • Determine si cumple con los requisitos para convertirse en ciudadano estadounidense
  • Prepare el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización
  • Presente el Formulario N-400, Solicitud de Naturalización
  • Asista a la cita de biometría, si corresponde
  • Realice la entrevista, momento en el que se aplican las pruebas de educación cívica
  • Reciba la resolución de USCIS sobre tu Formulario N-400, Solicitud de Naturalización
  • Reciba la notificación para prestar el juramento de lealtad
  • Preste juramento de lealtad a los Estados Unidos

Si eres elegible para obtener la ciudadanía estadounidense, puedes utilizar la Herramienta de Elegibilidad para la Naturalización del USCIS. Este recurso te ayudará a identificar si puedes ser elegible para ello, pero no determina si te elegirán para la ciudadanía pues la entidad tendrá que revisar tu caso y si cumples con los requisitos.

¿Cuánto puede demorar el trámite de la ciudadanía?

Debes tener en cuenta que el proceso de naturalización (Formulario N-400) toma varios meses, pero generalmente puedes conseguirlo entre seis meses y un año, pero desde que se envía la solicitud hasta la ceremonia de juramento, el proceso podría tardar más tiempo.

Por último, también dependerá de la oficina en la que se realice el trámite, por ejemplo, en las ciudades más grandes como Nueva York, el tiempo de espera puede ser mayor. Por ello, el USCIS posee una herramienta para consultar los tiempos de proceso.

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