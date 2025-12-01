El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece una serie de requisitos que deben cumplirse para acceder a la ciudadanía americana mediante el proceso de naturalización. Uno de estos criterios es conocido como la “regla de los tres meses”, y su incumplimiento podría afectar negativamente la aprobación de la solicitud.

Este requisito exige que las personas interesadas en obtener la ciudadanía demuestren haber residido, como mínimo, durante tres meses consecutivos en la jurisdicción donde presentan su solicitud. El cumplimiento de esta condición es determinante, ya que puede influir directamente en la aceptación o el rechazo del trámite.

Esto dice la regla de USCIS

Según lo establecido en el Manual de Políticas, toda persona interesada en obtener la ciudadanía estadounidense debe cumplir con un requisito esencial: haber vivido al menos tres meses en el estado o distrito correspondiente antes de presentar el Formulario N-400, el documento oficial para solicitar la naturalización. El propio USCIS aclara que:

El término “ estado ”, no solo se refiere a los 50 estados del país, sino que también incluye al Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes estadounidenses y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI).

”, no solo se refiere a los 50 estados del país, sino que también incluye al Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes estadounidenses y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI). Por otro lado, el concepto de “distrito de servicio” hace referencia a la zona geográfica que se encuentra bajo la autoridad y cobertura de una oficina específica del USCIS.

Esto significa que el distrito de servicio encargado de revisar una solicitud de naturalización no siempre se encuentra dentro del mismo estado donde vive la persona que realiza el trámite. De hecho, algunos distritos pueden tener jurisdicción sobre varias regiones, y en muchos estados existen múltiples oficinas del USCIS que gestionan estos procesos.

Además, la agencia hace una advertencia importante: si el solicitante cambia de domicilio, o tiene previsto hacerlo mientras su solicitud está en curso, debe notificarlo de inmediato. Esta actualización es necesaria para que su expediente, conocido como archivo A, sea trasladado a la oficina de la entidad que tenga competencia sobre su nueva dirección.

La necesaria presencia física en EE.UU.

Quienes solicitan la ciudadanía americana también deben cumplir con otro criterio fundamental: haber estado físicamente en Estados Unidos durante al menos la mitad del período exigido para la residencia continua. En términos prácticos, esto significa haber permanecido en el país un mínimo de 30 meses antes de presentar el formulario de naturalización.

USCIS aclara que la “presencia física” hace referencia a la cantidad total de días en los que el solicitante ha estado dentro de EE.UU. durante el período legal previo a la presentación de su solicitud. Para acreditar este requisito, la persona debe presentar la documentación correspondiente. A su vez, la agencia verificará todos los registros disponibles y también tomará en cuenta el testimonio del solicitante para confirmar que se ha cumplido con el tiempo exigido.

¿Cuáles son los principales requisitos para obtener la ciudadanía americana?

Para que una persona pueda avanzar en su proceso de naturalización, USCIS establece varios requisitos esenciales. Entre los más importantes se encuentran: