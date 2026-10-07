Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Donald Trump propone revocar la ciudadanía estadounidense a este grupo de extranjeros naturalizados

El gobierno de Donald Trump acaba de anunciar que iniciará una nueva etapa para seguir deportando a la mayor parte de inmigrantes de EE.UU., ahora sus acciones estarán dirigidas a los naturalizados en Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) indicó que ha presentado una serie de demandas civiles para impulsar los procesos de desnaturalización contra 40 personas ante diferentes tribunales federales.

Cabe destacar que las autoridades estadounidenses sostuvieron que estas acusaciones aún deberán ser evaluadas por los tribunales y que los demandados no han perdido automáticamente su ciudadanía americana.

¿Te podrían quitar la ciudadanía americana si eres un extranjero naturalizado?

La respuesta es sí, pero este proceso no es automático. Según lo especificado por el Departamento de Justicia (DOJ), la ciudadanía podría ser revocada cuando se determina que fue obtenida de manera ilegal o a través del ocultamiento deliberado de información clave, también por haber presentado declaraciones falsas durante el proceso de naturalización.

En el caso de los 40 casos anunciados por el Gobierno de Trump están involucradas personas de distintas nacionalidades y están relacionados, según las demandas, con conductas como espionaje, homicidio, delitos sexuales, fraude migratorio o fiscal, matrimonios fraudulentos y uso de identidades falsas.

Por su parte, el fiscal general Todd Blanche ha calificado esta operación como "el mayor esfuerzo de desnacionalización de la historia moderna", de acuerdo con un comunicado oficial del DOJ. El Departamento de Justicia sostuvo que los demandados habrían ocultado información importante a las autoridades para poder obtener la ciudadanía.

Ten en cuenta que a diferencia de las medidas contra inmigrantes indocumentados, en los 40 casos ellos consiguieron la documentación a través del proceso de naturalización y ello está siendo cuestionado ante los tribunales federales.

¿Qué significa este proceso para los ciudadanos naturalizados?

La presentación de esta demanda no quiere decir que las personas pierdan su ciudadanía. Solo es un proceso civil en el que el gobierno demandante debe presentar sus argumentos ante un tribunal federal. El propio Departamento de Justicia argumentó que las acusaciones contenidas en las demandas son alegaciones y que, hasta el momento, no existe una determinación judicial de responsabilidad.

Si bien este anuncio genera gran preocupación entre la comunidad inmigrante de Estados Unidos, la realidad es que deberán resolverse de manera individual, por lo que la ciudadanía americana no se revocará simplemente porque aparezca una demanda, pues les corresponderá a los tribunales establecer si hay pruebas legales suficientes que permitirían la desnaturalización.