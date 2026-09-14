Alerta máxima inmigrantes | Mujer con ciudadanía estadounidense revela que el ICE la arrestó por un insólito motivo

Mujer con ciudadanía estadounidense revela que el ICE la arrestó por un motivo racial. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Hace unos días, una mujer presentó una denuncia luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) la arrestara en San Antonio. De acuerdo con lo relatado, los funcionarios no le otorgaron una justificación clara para su detención, lo que generó un amplio debate; sin embargo, eso no es lo único que llamó la atención.

Mujer revela que agentes la arrestaron por su perfil racial

Los medios KSAT.COM y Univisión compartieron más información acerca del caso de Monique Ramírez, una ciudadana estadounidense que denunció públicamente que agentes del ICE la detuvieron e interrogaron en el norte de San Antonio, Texas, solamente por su perfil racial.

Según su testimonio y una serie de reportes, este hecho ocurrió el pasado lunes 31 de agosto del 2026, cuando Ramírez se dirigía a una cita odontológica junto a sus dos hijos, una adolescente de 16 años y un joven de 20 que tiene autismo.

Los agentes del ICE le ordenaron detener su vehículo y durante la intervención, el cual para ella no tuvo un motivo real, un oficial enmascarado fue quien cuestionó directamente a la menor: "¿Eres ilegal?", le preguntó. La madre explicó que esta confrontación le ha provocado un profundo trauma psicológico en su familia, generando un intenso miedo que les dificulta salir de su hogar.

La denuncia presentada por Ramírez indicó que los oficiales solicitaron su identificación, a pesar de que todos los ocupantes del auto son ciudadanos estadounidenses. Además, indicó que su detención fue por un perfilamiento racial, argumentando que los rasgos físicos y el color de su piel influyeron en la acción de los agentes.

¿ICE decidió pronunciarse al respecto?

Se conoció que el ICE no ha realizado un pronunciamiento público ni se ha emitido un comunicado oficial acerca de esta denuncia con perfilamiento racial presentada por Monique Ramírez.

Asimismo, hasta el cierre de esta nota, tampoco los medios internacionales han reportado una respuesta oficial de la agencia federal acerca del interrogatorio de la menor ni de la detención del vehículo particular involucrado. La falta de aclaraciones por parte del ICE ha generado gran inquietud en la comunidad.