Aunque la deforestación de los bosques es la principal amenaza del bioma amazónico, existe otra de más graves dimensiones: la minería ilegal de oro.

Esta actividad extractiva, que recibe un impulso extraordinario por el crecimiento global del precio del mineral aurífero, se extiende por los ríos de la región. Sin embargo, tiene impactos irreversibles para la salud de los ecosistemas y de las comunidades locales, y pone en peligro la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento.

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De igual forma, implica nuevos y crecientes vínculos con otras dinámicas ilegales y de violencia, como el narcotráfico, la trata de personas con fines de explotación sexual, la extorsión y el sicariato.

Hasta mediados de 2025, la minería ilegal de oro provocó la pérdida de 139.169 hectáreas de bosque amazónico en el Perú.

La región de Madre de Dios concentra el 97,5% de la pérdida total de bosques asociada a esta actividad (135.939 hectáreas).

Sin embargo, el daño también se extiende a Huánuco, Puno, Ucayali, Loreto, Amazonas y Cusco, afectando comunidades indígenas, áreas de conservación y reservas naturales.

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La minería ilegal afecta a 225 cuerpos de agua (ríos y quebradas) en nueve regiones del país. En Loreto, por ejemplo, se han contabilizado más de 1.500 dragas en 13 ríos desde 2017, y más del 90% de la población evaluada supera los límites seguros de exposición al mercurio.

También se han reportado nuevas afectaciones dentro de áreas protegidas como la Reserva Nacional Tambopata y el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish.

Los efectos de esta actividad extractiva han sido estudiados por distintas entidades.

Los hallazgos científicos incluyen cambios drásticos en la calidad de las aguas, presencia de mercurio en varias especies de animales y seres humanos y deforestación, además de transformaciones que ponen en riesgo la integridad cultural de las comunidades.

Lamentablemente, esta fiebre del oro, avalada oficialmente por el Estado, y también practicada en la clandestinidad por parte de los mineros ilegales, se alimenta del mercurio, una sustancia neurotóxica muy potente que amenaza a los habitantes de la Amazonía, especialmente a las comunidades indígenas que dependen de la pesca en agua dulce, que es su primera fuente de alimentación.

La Amazonia representa el 62% de la superficie de Perú. Es el hogar de 51 pueblos originarios diferentes y de una enorme biodiversidad, como en pocos lugares del mundo.

La coordinadora del Programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), la científica Claudia Vega, señala a La República que, desgraciadamente, en Madre de Dios, la principal actividad económica es la minería artesanal de oro, que utiliza extensivamente el mercurio.

Científica, Claudia Vega. Foto: Cincia.

El oro manchado

Se estima que cada año se liberan aproximadamente 180 toneladas de mercurio al medio ambiente, lo que representa casi el 50% del total nacional.

"Este mercurio que contamina los ecosistemas amazónicos se concentra principalmente en la cadena alimenticia acuática y luego es transferido a las comunidades locales a través del consumo de pescado", dice Claudia Vega.

La científica sostiene que el consumo de pescado contaminado puede provocar serios problemas de salud, sobre todo en mujeres en edad reproductiva y la infancia, quienes son especialmente vulnerables a los efectos neurotóxicos del mercurio.

También se sabe que la contaminación de mercurio está vinculada a daños neurológicos, cognitivos y motores, así como a enfermedades cardiovasculares.

Las consecuencias del envenenamiento por mercurio en las comunidades de Madre de Dios son preocupantes, en especial para las poblaciones indígenas, que dependen de los recursos acuáticos para su subsistencia.

Claudia Vega ha alertado también sobre la grave contaminación por mercurio en los ríos de la región Loreto por consumo de pescado envenenado por la minería ilegal.

Un estudio de Cincia en comunidades de las cuencas de los ríos Nanay, Pintuyacu y el Bajo Putumayo reveló que el 79% de las personas evaluadas superan los límites de mercurio recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ubicando al 37% en alto riesgo.

Se analizaron 439 muestras de cabello humano y los resultados revelaron concentraciones entre 0.59 y 50.33 ppm., con un valor medio de 15.67 ppm. que superan ampliamente el valor de referencia de 2.2 ppm. establecido por la OMS para cabello humano.

El mercuro es letal. Foto: Cincia.

"El consumo elevado de pescado —principal fuente de proteína en Loreto— es la vía principal de exposición humana. Los peces carnívoros o predadores (como doncella, tucunaré, bagre, guapeta o paiche) acumulan concentraciones mucho más altas de mercurio", señala la científica en una entrevista con este diario.

Otro punto importante, indica la especialista, es que "las comunidades indígenas se encuentran entre las poblaciones más afectadas por la exposición al mercurio, ya que este alcanza altos niveles en ciertos peces que son la fuente de proteínas de las comunidades, lo que supone un riesgo para su salud".

"La negligencia de los Estados pone en peligro la supervivencia de los guardianes de los bosques", enfatiza la científica.

Un daño irreversible

Es importante tomar en cuenta que si al consumo frecuente de pescado predador, principal vía de exposición al mercurio en la zona, se suma el impacto de actividades como la minería, el riesgo para la salud humana podría incrementarse significativamente.

Los científicos señalan que hasta 2025, la minería de oro ocasionó la destrucción de 139.169 hectáreas de bosque amazónico. El avance también alcanzó a las áreas que cuentan con protección especial.

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En la Reserva Nacional Tambopata, se registraron 500 nuevas hectáreas dañadas por la minería entre julio de 2025 y febrero de 2026.

En Loreto, desde 2017, según el estudio, se han contabilizado más de 1.500 dragas en 13 ríos, incluyendo el Nanay, Marañón, Tigre y Putumayo.

Buscar oro en la Amazonía es como tratar de encontrar una aguja en un pajar, por eso los mineros recurren al mercurio.

Organizaciones indígenas y GTA

plantean una agenda urgente

La minería ilegal avanza sin tregua. Mientras el mercurio contamina los ríos y las mafias armadas controlan territorios con violencia, la respuesta del Estado sigue siendo débil y tardía. Frente a esta crisis, las organizaciones indígenas y los Gobiernos Territoriales Autónomos han planteado una agenda urgente.

Exigen la cancelación del REINFO porque encubriría actividades ilegales. También una moratoria a nuevas concesiones en territorios sin consentimiento; y operativos sostenidos en los distritos y ríos tomados por la minería ilegal.

Además, se exige la destitución de funcionarios coludidos, el retiro inmediato de empresas como First Quantum y Hannas Metal, rechazadas por los pueblos del Datem del Marañón y Tabalosos, y el respeto a la autonomía territorial indígena.

Las organizaciones proponen una bioeconomía que reemplace el abandono estatal que hoy favorece la voracidad de la minería ilegal.