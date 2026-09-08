Buenas noticias para inmigrantes en EE.UU. | ¿Cómo puedes aplicar para la ciudadanía y no pagar ningún dólar?

Así puedes aplicar para la ciudadanía americana y no pagar ningún dólar. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) anunció que para iniciar el trámite de la ciudadanía americana por naturalización se debe presentar el formulario N-400. Si bien el trámite puede realizarse por internet o correo postal, debes saber que las alternativas disponibles cambian cuando el solicitante necesita una reducción o eliminación de la tarifa.

¿Cómo solicitar la exención de tarifas del N-400 para tramitar la ciudadanía americana?

La presentación del trámite en papel tiene un costo de 760 dólares, mientras que el envío electrónico del Formulario N-400 tiene una tarifa de US$710. Asimismo, existe un monto reducido de US$380 para aquellas personas que posean ingresos familiares que no superen el 400% de las guías federales de pobreza.

Aquellas personas que cumplan determinadas condiciones de servicio militar bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) podrán presentar el formulario sin costo, tanto por correo como en línea. En cambio, la alternativa para quienes necesitan realizar el trámite sin pagar la tarifa correspondiente es el formulario I-912, que es muy utilizado para solicitar una exención de pago. El trámite tendrá que enviarse junto con el N-400 y las pruebas que respalden la situación económica.

Razones para justificar una exención de tarifa ante el USCIS

El Uscis posee tres vías principales para justificar la exención:

La primera se dirige a quienes reciben ciertos beneficios públicos condicionados por ingresos y recursos, como Medicaid, SNAP, TANF o SSI. En estos casos, deben presentar comprobantes recientes en los que aparezcan el beneficiario, la agencia que otorga la ayuda y la vigencia del programa.

La segunda opción está vinculada con los ingresos del hogar. La exención puede solicitarse cuando estos se sitúan en el 150% o por debajo de las guías federales de pobreza. Para acreditarlo, pueden aportarse declaraciones de impuestos, recibos de salario, formularios W-2 o documentación laboral.

La tercera alternativa se aplica en situaciones de grave dificultad económica. En este caso, los ingresos pueden superar el límite anterior, pero la persona debe explicar y documentar por qué no puede afrontar el pago. Entre los supuestos previstos figuran la pérdida reciente del empleo, la reducción de jornada, problemas de salud y el desalojo, entre otros.

El formulario I-912 recopila información acerca del solicitante, su situación migratoria, los integrantes del hogar, ingresos, beneficios públicos, bienes disponibles, gastos y obligaciones financieras.