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¿Puedes realizar tu examen de civismo en español para obtener la ciudadanía estadounidense? Autoridades de EE.UU. revelan en qué casos

Algunas personas podrán hacer el examen de ciudadanía estadounidense en español, pero tendrán que cumplir una serie de especificaciones.

Conoce si puedes conseguir tu ciudadanía estadounidense dando un examen en español
Conoce si puedes conseguir tu ciudadanía estadounidense dando un examen en español | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Uno de los momentos que más tensión experimenta un solicitante a la ciudadanía estadounidense es cuando un oficial del USCIS debe realizarle la entrevista. Además de revisar toda la información de la solicitud, la autoridad deberá aplicar el examen de naturalización, que incluye una parte en inglés y otra de educación cívica.

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¿Qué pueden preguntarte en el examen de ciudadanía?

Durante la entrevista, eloficial evaluará tu capacidad para hablar y entender el idioma mientras te hace preguntas sobre tu solicitud de ciudadanía y tus antecedentes; el número de preguntas puede variar, pero en general tiene un formato similar.

  • Lectura: tendrás que leer correctamente una de tres oraciones con frases que están relacionadas con temas de historia y educación cívica de Estados Unidos.
  • Escritura: tendrás que escribir correctamente una de tres oraciones.

No solo tendrás que memorizar respuestas a última hora, lo recomendable es empezar a estudiar con tiempo y practicar las preguntas en voz alta. También puedes familiarizarte con la manera en que se desarrolla la entrevista para que el momento frente al oficial no te tome por sorpresa.

¿Puedes hacer el examen en español?

La verdad es que solo aplica en algunos casos. Una de las excepciones más conocidas es la 65/20, que aplica a las personas que tienen 65 años o más y han sido residentes permanentes durante al menos 20 años.

En el caso de que apliques para esta excepción, puedes realizar el examen de educación cívica en el idioma que elijas. Además, en lugar de estudiar las 128 preguntas, tienes que prepararte con una lista de 20 preguntas, de las cuales el oficial hará 10 y tendrás que responder correctamente al menos seis.

También existen otras excepciones relacionadas con la edad y el tiempo que llevas como residente, además de algunas excepciones médicas. En esas situaciones, los requisitos pueden cambiar, por lo que es importante revisar si tu situación cumple con las condiciones establecidas por el USCIS.

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