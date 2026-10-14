Alerta máxima para clientes en Walmart | Decenas de personas sufrieron una posible intoxicación alimentaria: ¿Qué ocurrió dentro del supermercado?

Decenas de personas sufrieron una posible intoxicación alimentaria en un Centro de Distribución de Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Decenas de personas sufrieron una posible intoxicación alimentaria en un Centro de Distribución de Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Un terrible hecho ha conmocionado a todos los clientes de Walmart, luego de que se conociera que decenas de personas terminaran sufriendo una intoxicación. Los equipos de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Wilson (WCEMA), en Estados Unidos, fueron los que brindaron asistencia a los afectados en el Centro de Distribución de Walmart, ubicado en Lebanon. ¿Qué ocurrió exactamente?

Decenas de personas fueron afectadas luego de una posible intoxicación en un centro de Walmart

De acuerdo con los informes del medio WSMV4, el pasado 11 de octubre, la WCEMA informó acerca de su reciente intervención en el centro de distribución del Walmart, donde se reportó a una mujer con síntomas que podrían indicar una intoxicación alimentaria. Luego se reportó que 20 personas fueron trasladadas a hospitales, mientras que entre 25 y 30 individuos fueron evaluados en el sitio.

Asimismo, la WCEMA indicó que el incidente se encuentra todavía en proceso de investigación y que, por el momento, no disponen más información. Además, confirmaron que los servicios de emergencias médicas de Mt. Juliet y del condado de Rutherford también llegaron para brindar asistencia.

¿Qué dijo Walmart sobre este caso de intoxicación?

Pese a esta tormentosa situación, Walmart decidió emitir un comunicado donde aseguró que tanto "la salud y la seguridad de nuestros empleados son nuestra máxima prioridad. Estamos colaborando con los servicios de emergencia y las autoridades sanitarias locales durante la investigación". Este terrible incidente preocupa extremadamente a la comunidad.

¿Qué más se sabe sobre este caso del Centro de Walmart?

Según lo mencionado por el medio Telemundo Nashville, al menos 19 personas fueron ingresadas en hospitales luego de presentar síntomas severos de una posible intoxicación alimentaria en el centro de distribución de Walmart en Lebanon, Tennessee.

Los equipos de emergencia respondieron a la llamada de una empleada, quien mostraba síntomas graves como dolores estomacales, pero cuando llegaron al lugar, se sorprendieron al encontrar a decenas de trabajadores afectados por náuseas y vómitos, lo que los llevó a solicitar asistencia adicional.