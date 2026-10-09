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Alerta máxima en Walmart | Tenía prohibido volver a la tienda de por vida y lo que ocurrió después terminó de la peor manera

Un hombre de 22 años fue detenido en un Walmart por intentar robar productos electrónicos, a pesar de tener prohibido ingresar de por vida.

Hombre fue vetado de los Walmart de todo el país, pero al regresar terminó detenido.
Hombre fue vetado de los Walmart de todo el país, pero al regresar terminó detenido. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Un insólito incidente ocurrió dentro de una tienda Walmart. Un hombre tenía prohibido ingresar de por vida a cualquier establecimiento en Estados Unidos; sin embargo, nadie se imaginó que volvería a ser detenido por un intento de robo de productos electrónicos en un supermercado ubicado en la localidad de Locust, Carolina del Norte.

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Hombre prohibido de ingresar a un Walmart por toda su vida, volvió para robar

El hecho ocurrió el miércoles pasado aproximadamente a las 3.00 p. m. en el Walmart de West Main Street, en Locust, una localidad situada a unos 40 kilómetros al noreste de Charlotte, Carolina del Norte.

De acuerdo con lo informado por The Charlotte Observer, el hombre acusado del intento de robo es Marcel Henderson, de 22 años. La policía reveló que él ya era conocido en la zona por los agentes y fue detenido sin incidentes cuando intentaba ocultar varios productos electrónicos.

La mercancía estaba valorizada en 1.900 dólares aproximadamente. Según los documentos judiciales, el hurto que planeaba realizar eran videojuegos cuyos dispositivos de seguridad habían sido retirados. Asimismo, la policía también indicó que Henderson tenía cuatro órdenes de arresto activas relacionadas con presuntos hurtos cometidos durante los últimos 18 meses.

Robos del hombre al Walmart superan 100.000 dólares

Este caso adquiere mayor importancia debido a los antecedentes del joven. Según la policía de Locust, Henderson también posee otras cinco órdenes de arresto activas por delitos graves de naturaleza similar en diversas jurisdicciones.

Las autoridades revelaron que si bien el hombre tiene una prohibición permanente para ingresar a cualquier Walmart del país, pese a ello habría regresado a una de las tiendas de la famosa cadena de supermercados, donde terminó bajo arresto.

"La pérdida total aproximada en todos los establecimientos Walmart afectados, que se cree que fueron robados por Henderson, supera los 100.000 dólares", informó la policía, según citó The Charlotte Observer.

Actualmente Henderson está detenido en la cárcel del condado de Stanly, donde se le notificó de las órdenes de arresto pendientes por presuntos delitos de hurto mayor e intento de hurto, así como por un cargo menor relacionado con allanamiento.

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