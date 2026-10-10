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Terror en Walmart de Minnesota | Terrible accidente automovilístico cerca al supermercado causó la muerte de adulta mayor: ¿Quién lo causó?

La mujer de 91 años falleció al instante tras el choque que ocurrió cerca de un Walmart, pero ¿hay más personas involucradas? En esta nota, te lo contamos.

Terrible accidente automovilístico cerca al Walmart causó la muerte de la anciana.
Terrible accidente automovilístico cerca al Walmart causó la muerte de la anciana. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El jueves 8 de octubre, alrededor de las 10.46 a. m., los agentes policiales recibieron una llamada sobre un accidente automovilístico en la intersección de la autopista 25. Al llegar, se dieron cuenta de que dos vehículos chocaron cerca de un Walmart en Buffalo, Minnesota, Estados Unidos.

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Cuando se percataron de los heridos, encontraron a una adulta mayor de 91 años, quien fue trasladada rápidamente al hospital local, donde solo confirmaron su fallecimiento.

¿Cómo ocurrió el accidente cerca de un Walmart?

Según la Patrulla Estatal de Minnesota, Laura Hoffman viajaba como pasajera en un Buick LeSabre del año 2002, conducido por Floyd Sawatzke, de 96 años. El vehículo giraba a la izquierda desde la autopista 25, en dirección norte, hacia el estacionamiento del Walmart, cuando chocó contra un autobús Ford Econoline del año 2025 que circulaba en sentido contrario.

Se conoció que el impacto ocurrió exactamente en la intersección de la autopista 25 y John Ause Memorial Drive. Tras la colisión, Hoffman fue trasladada al Hospital de Buffalo, donde solo se confirmó su muerte. El conductor recibió atención médica en el mismo centro debido a lesiones leves.

Kortnie Rhoads, de 29 años, quien conducía el autobús y residía en Big Lake, resultó ilesa. Este accidente ha generado atención de parte de la policía de Minnesota debido a las circunstancias en las que ocurrió.

¿Se revelaron las causas del accidente cerca del Walmart en EE.UU.?

Según la Patrulla Estatal de Minnesota, la carretera estaba seca en el accidente, por lo que, hasta el momento, no se sospecha que el alcohol haya sido un factor clave. Hasta ahora, no se han precisado otras circunstancias que permitan aclarar las causas de la colisión.

Este caso pone sobre la mesa las consecuencias de los accidentes de tránsito en Estados Unidos. Asimismo, la información disponible solo se centra en el choque cerca del Walmart de Minnesota y la intervención de los equipos de emergencia.

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