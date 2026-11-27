La NASA fotografió en Marte dunas que simulan un bosque sin sombras y rocas que dibujan una huella dactilar Las fotografías del MRO muestran la interacción entre escarcha y polvo en Marte, generando un efecto visual parecido a troncos de árbol, aunque sin proyectar sombras.

El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA ha fotografiado impactantes formaciones en Marte, incluyendo dunas rosadas y hileras de piedras en Daedalia Planum, revelando dinámicas geológicas.

El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA ha fotografiado impactantes formaciones en Marte, incluyendo dunas rosadas y hileras de piedras en Daedalia Planum, revelando dinámicas geológicas. NASA

El Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA —Mars Reconnaissance Orbiter o MRO, lanzado el 12 de agosto de 2005— halló en abril de 2008 un campo de dunas rosadas cerca del polo norte, con vetas oscuras sobre crestas cubiertas de escarcha que parecían pequeños árboles y un deslizamiento activo en esa zona ártica. Luego, el 28 de agosto de 2024, la nave fotografió en Daedalia Planum hileras curvas de piedras con aspecto de huella dactilar.

Gracias a HiRISE, óptica de alta precisión administrada por la Universidad de Arizona, las tomas también expusieron en la llanura de Tharsis cantos gruesos apartados del polvo fino, mediante un proceso geológico aún sin confirmar. Estas postales del planeta rojo revelan dinámicas superficiales que evocan entornos terrestres y retan las expectativas habituales de los investigadores.

¿Qué provoca el efecto de bosque sin sombras en las dunas de Marte?

Durante el invierno marciano, el dióxido de carbono se congela y envuelve los montículos de arena con una manta de hielo seco. Al inicio de la primavera, la radiación solar calienta la corteza y provoca la sublimación del sólido hacia el estado gaseoso. En ciertos sectores, la capa se fractura y libera el polvo oscuro atrapado debajo.

Los granos sueltos ruedan desde las cimas por las vertientes y trazan huellas oscuras. El contraste cromático frente a la escarcha pálida simula troncos, aunque la NASA aclara en su ficha que "no proyectan sombras". La investigadora planetaria Candy Hansen observó además una tenue estela de partículas al desplomarse el material, detalle difundido por NASA Science.

El proceso transforma la topografía local. En un artículo difundido en Science en 2011, Hansen y su equipo contrastaron vistas orbitales y hallaron que, tras un ciclo anual en el planeta rojo, surgieron canales y acumulaciones de detritos en la base de varias laderas. Luego, las ráfagas reordenaron esos restos, crearon rizos y borraron antiguos surcos.

¿Qué explican las hileras de rocas en Marte captadas por HiRISE?

Sobre las laderas de Tharsis, a 5.455 metros de altura, los cantos claros sobresalen del suelo sombrío en franjas separadas entre cinco y diez metros, un patrón registrado en Zen Gardens on Mars (ESP_084798_1550). Paul Geissler, firmante del reporte, afirmó que aclarar el origen de esta clasificación granulométrica representa "un rompecabezas desconcertante".

Una propuesta vincula el fenómeno con oscilaciones térmicas, ya que ciertos ciclos terrestres de congelación y descongelación mueven granos y los agrupan según su volumen. El investigador sugirió que la cota elevada de Daedalia Planum facilitaría dinámicas análogas bajo frío severo.

Otra alternativa atribuye el ascenso de los bloques mayores a vibraciones subterráneas, mecánica similar al efecto de la nuez de Brasil cuando se sacude un recipiente con frutos secos. En aquel sector marciano, dicha hipótesis exige actividad interna continua que remueva la superficie.