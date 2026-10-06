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Terror para clientes en Walmart | Anuncian retiro de reconocidos productos que puedes encontrarlo en tu baño, patio y hasta tu habitación

El reconocido supermercado anunció que retiró diversos productos del mercado estadounidense y también solicitó a sus clientes revisar sus hogares.

Anuncian retiro de reconocidos productos muy vendidos en Walmart.
Anuncian retiro de reconocidos productos muy vendidos en Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Uno de los supermercados más importantes de Estados Unidos es Walmart y recientemente acaba de hacer un anuncio importante para todos sus clientes. La empresa manifestó que retirará diversos productos del mercado debido a que muchos de ellos podrían representar un riesgo para la salud de sus consumidores y sus familias. Estos fueron eliminados tanto de sus tiendas físicas como de su plataforma en línea.

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Lista oficial de productos que Walmart en EE.UU. ordenó retirar de sus tiendas

De acuerdo con información recopilada por 'NJ.com True Jersey', Walmart ha decidido retirar estos productos del mercado:

  • Cepillos para parrillas: más de 4,4 millones de estos productos fueron sacados de Walmart tras detectar que las cerdas metálicas se desprenden, lo que podría provocar que se adhieran a los alimentos y representar un riesgo de ingestión. Asimismo, la retirada afecta a cepillos de la marca Walmart Expert Grill, que cuentan con mangos de plástico negro o acero inoxidable y un rascador metálico.
  • Máquinas portátiles para dormir de Love to Dream: se retiraron aproximadamente 4.000 de estas máquinas debido a un riesgo de sobrecalentamiento de la batería de iones de litio, lo que podría provocar incendios y quemaduras. El modelo afectado se trata del LTD-SM23, con código de fecha 7W15TN.
  • Duchas portátiles para acampar: Golden Resale ha retirado de Walmart unas 400 duchas, debido a que sus calentadores de inmersión pueden encenderse si están parcial o totalmente sin agua, lo que representa un riesgo de incendio y lesiones graves. Este producto incluye un cubo, un calentador de inmersión y un sistema de ducha, que consta de una bomba eléctrica recargable, un cabezal de ducha, una manguera y un cubo plegable de cinco galones.

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC) indicó que en ninguno de los tres productos retirados se han reportado heridos hasta la fecha.

¿Qué otros productos fueron retirados de Walmart por riesgo de E. coli?

El pasado 23 de septiembre, Berlin Seeds, ubicada en Millersburgh, Ohio, realizó la retirada de 950 libras de semillas de alfalfa para germinar debido a la posible contaminación con E. coli productora de toxina Shiga o salmonela, según el comunicado por la FDA.

Por ello, la reconocida empresa tuvo que retirar de todos los supermercados este producto. Asimismo, la compañía indicó que tomó esta medida luego de recibir información de su proveedor sobre la inclusión de los brotes cultivados a partir de estas semillas en una investigación de la FDA, que está relacionada con un brote de intoxicación alimentaria que afecta a varios estados.

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