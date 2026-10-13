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Alerta máxima en Walmart | Mujer es acusada de provocar un terrible incendio en el supermercado: ¿Se reportó heridos de gravedad?

Una mujer está enfrentando diversos cargos, luego de haber ocasionado un gran incendio en un Walmart ubicado en Georgetown. Este fue su terrible final.

Mujer es acusada de provocar un terrible incendio en el Walmart en EE.UU.
Mujer es acusada de provocar un terrible incendio en el Walmart en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Hace unos días, se reportó un terrible incidente en el condado de Georgetown, en Estados Unidos, luego de que una mujer fuera acusada de iniciar un incendio en la zona de las alfombras de un Walmart. Los informes iniciales de la policía local revelaron que este terrible hecho ocurrió después de que la misma mujer intentara robar en la tienda.

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Las autoridades han comenzado una investigación acerca del suceso, que no solo ha generado inquietud entre clientes sino también en el personal de la tienda. Asimismo, se desconoce si el local cerró sus puertas temporalmente o si hubo personas heridas durante el incidente.

Walmart en EE.UU.

Mujer enfrenta cargos tras ser acusada de provocar incendio en Walmart.

Mujer es acusada de provocar incendio en el Walmart

De acuerdo con el medio ABC15 News, el pasado 1 de octubre, la policía y los bomberos de Georgetown acudieron a un llamado inmediato sobre un incendio en el Walmart ubicado en 1310 N. Fraser St., en Estados Unidos. Luego de recibir el preocupante aviso, las autoridades procedieron a evacuar el lugar y los bomberos lograron extinguir las llamas. Afortunadamente, el Departamento de Policía de Georgetown confirmó que no hubo ningún herido.

Además, en los documentos difundidos por el medio mencionado y las autoridades, se conoció que el siniestro se originó en el pasillo de las alfombras, donde una empleada había confrontado a una mujer sospechosa de hurto, advirtiéndole que no embolsara los artículos que no estaban pagados.

Las cámaras de vigilancia del lugar captaron a una mujer que inició el fuego poco después de esta pelea. Luego, se apoderó de todos los objetos robados y hasta escapó en una bicicleta. Las investigaciones llevaron a que se identificara a Brandy Marie Moree como la presunta responsable del incendio.

Al pasar las horas, la policía localizó a la mujer en Highmarket Street, cerca de Dollar General, y la arrestó sin que ella pusiera resistencia. Actualmente, Moree enfrenta cargos por incendio provocado en segundo grado, alteración agravada del orden público y hurto de tiendas, además de daños valorizados en más de US$400.

¿Qué reveló la policía de Georgetown?

El jefe de policía de Georgetown Nelson E. Brown reveló la gravedad del incidente porque pudo haber amenazado la seguridad de los ciudadanos y trabajadores en Walmart. Además, agradeció a los investigadores y agentes de patrulla por su rápida acción que condujo a la identificación y posterior captura de la autora del siniestro.

"Este incidente pudo haber puesto en grave peligro a numerosos miembros de nuestra comunidad y empleados de Walmart. Felicito a nuestros investigadores y agentes de patrulla por su rápida y exhaustiva respuesta, que permitió identificar y detener a la responsable", expresó.

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