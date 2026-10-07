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Alerta máxima en Walmart | Mujer agredió a menor dentro de un carrito de compras y murió tras intervención policial

La mujer de 31 años falleció luego de recibir un disparo por las autoridades al negarse a soltar el arma blanca con la que atacó a un niño en el Walmart.

La mujer agredió al niño dentro de un estacionamiento del Walmart.
La mujer agredió al niño dentro de un estacionamiento del Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Un terrible incidente conmocionó a los habitantes de Omaha en Nebraska. La policía local disparó contra una mujer que, según las autoridades, habría apuñalado utilizando un cuchillo de cocina a un niño de tres años mientras estaba sentado en su carrito de compras frente a un Walmart. El caso ha generado gran preocupación entre los clientes, por lo que sigue bajo investigación.

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Mujer fue asesinada por la policía tras apuñalar a un niño en un carro de compras

De acuerdo con lo informado por el medio 'ABC News', una mujer de 31 años, identificada como Noemi Guzmán, fue abatida mortalmente de un disparo por la policía luego de negarse a soltar un cuchillo con el que apuñaló a un menor dentro del Walmart de Omaha.

Luego del ataque al menor, en el comunicado que difundió el Departamento de Policía señaló que el niño, Cyler Hillman, fue trasladado al hospital con lesiones que no se consideran potencialmente mortales.

Mujer agredió a un niño y fue asesinada por policías.

Mujer agredió a un niño y fue asesinada por policías.

Por su parte, los padres del menor expresaron su angustia y además señalaron que ha sido un proceso difícil para toda la familia, incluidos sus hermanos. Mientras que la madre del niño, Sara Hillman, contó al medio que han surgido preguntas acerca de lo que podría haber sucedido si es que las circunstancias hubieran sido diferentes.

Este incidente ocurrió cuando la policía recibió un aviso acerca de una mujer armada con un cuchillo de cocina. Además, las cámaras de seguridad indicaron que Guzmán había robado este artículo antes de acercarse al niño y su tutor, para amenazarlos con el arma.

Todo lo que se conoce sobre el caso de la mujer que fue abatida en un Walmart

De acuerdo con los informes policiales, se conoció que Guzmán había forzado al tutor a caminar delante del carro, mientras el niño continuaba en su lugar, dirigiéndolo a través de la tienda hasta el estacionamiento, donde los agentes llegaron luego de unos minutos.

A través de un comunicado de prensa, las autoridades señalaron acerca de este caso, que ha sido recordado como uno de los más alarmantes del 2026. "La señora Guzmán profirió varias amenazas con el cuchillo" y pese a las órdenes verbales de los agentes para que soltara el arma, ella se negó y apuñaló al niño. Por ello, los dos agentes de patrulla decidieron dispararle con sus armas, acabando con la vida de Guzmán.

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