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Terror en Walmart | Agente de seguridad disparó y asesinó a un hombre durante una discusión en el supermercado: ¿Qué ocurrió con el sujeto?

Un trágico incidente ocurrió en un Walmart de Staunton donde un hombre de 39 años falleció tras un altercado con la policía en el estacionamiento.

Agente de seguridad disparó y asesinó a un hombre en el estacionamiento de un Walmart.
Agente de seguridad disparó y asesinó a un hombre en el estacionamiento de un Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Un nuevo hecho alarmante ha ocurrido dentro de un Walmart. Recientemente, confirmaron que un hombre de 39 años falleció luego de que protagonizara una pelea con una agente de la policía en el estacionamiento de la tienda ubicado en Staunton, Estados Unidos. Si bien las autoridades siguen investigando el caso no obstante, decidieron no revelar todos los detalles del suceso.

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Cabe mencionar que la información publicada por WAVY 10 On Your Side, el incidente ocurrió el pasado 22 de septiembre, alrededor de las 7:15 p. m. cuando el agente del Departamento de Policía de Staunton acudió al estacionamiento de un Walmart tras recibir una llamada al 911.

¿Qué ocurrió en el Walmart de Staunton durante el altercado?

De acuerdo con lo revelado, el agente tuvo un altercado con Montique Tremayne Gaston, de 39 años y residente de Portsmouth. Durante la pelea, el policía utilizó su arma de fuego para herirlo de gravedad. Luego de unos minutos, unos agentes llegaron para brindarle los primeros auxilios, pero era muy tarde, pues Gastón fue declarado muerto en el lugar.

El jefe de la Policía de Staunton, James E. Williams, no dudó en expresar sus condolencias a los familiares y amigos del hombre, además sostuvo que aún se desconocen todos los elementos necesarios para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Revelaron imágenes de la cámara corporal del agente

Una de las principales interrogantes es qué muestra la cámara corporal que llevaba el agente durante el altercado dentro de un Walmart. De acuerdo a WAVY 10 On Your Side, el dispositivo registró el incidente completo y la grabación ya fue entregada a la Policía Estatal de Virginia, que es el organismo encargado de realizar una investigación independiente.

Las autoridades no han hecho público el video, debido a que forma parte de una investigación en curso. El agente involucrado también fue suspendido temporalmente mientras se esclarecen los hechos registrados.

La autoridad responsable de la investigación ha solicitado esperar a que se revisen todas las pruebas antes de sacar conclusiones. Asimismo, el jefe policial señaló que no sería apropiado prejuzgar el resultado de la investigación y que todas las inquietudes de la comunidad serán escuchadas.

Una vez terminada la investigación de la Policía Estatal de Virginia, el expediente será remitido a un fiscal estatal independiente de Staunton para su revisión.

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