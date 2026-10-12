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Alerta máxima con los empleados de un Walmart: Trabajador del supermercado vendía drogas que causaron una sobredosis fatal en una persona: ¿Lograron arrestarlo?

Un empleado de Walmart fue condenado por vender cocaína y fentanilo, lo que resultó en la muerte de un hombre por sobredosis en marzo de 2024.

Trabajador de Walmart vendía drogas y causaron una sobredosis fatal.
Trabajador de Walmart vendía drogas y causaron una sobredosis fatal. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Hace unos días, se conoció que un trabajador de Walmart fue acusado de vender cocaína y fentanilo a un hombre que murió horas después por una intoxicación aguda causada por ambas sustancias. El hombre identificado como Dylan Mark Fowler, de 34 años, fue declarado culpable de homicidio por distribuir la sustancia controlada, pero ¿qué sentencia recibió? Conócelo en esta nota.

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Empleado de Walmart fue condenado por vender drogas

El pasado 7 de octubre, Dylan se declaró culpable por vender drogas que le causaron una sobredosis mortal a un hombre en marzo de 2024. De acuerdo con lo informado por WECT News, el colaborador le habría vendido cocaína y fentanilo, mientras se encontraba trabajando en una Walmart en Whiteville, Carolina del Norte. Lo que se desconoce es si le habría vendido las mismas sustancias a otras personas.

Walmart

Hombre fue acusado de vender drogas y causar una sobredosis a un cliente.

Asimismo, los registros telefónicos y las grabaciones de video recopilados por las autoridades respaldaron la acusación contra el empleado. Las pruebas permitieron que se determinara que la venta ocurrió poco antes de que los familiares encontraran el cuerpo de la víctima en su vivienda.

¿Qué se sabe del hombre que murió de sobredosis?

Según los reportes, la víctima fue encontrada sin vida en su domicilio, ubicado en el condado de Brunswick, el 21 de marzo de 2024. Luego de realizarse las evaluaciones correspondientes, la Oficina del Sheriff del condado y la Oficina del Médico Forense de Carolina del Norte establecieron que la causa de la muerte se debió a una intoxicación aguda por cocaína y fentanilo.

El caso ha vuelto a poner en el centro de la atención la distribución ilegal de drogas en Estados Unidos y sus consecuencias mortales. Mientras que Fowler recibió una condena de entre 64 y 89 meses de prisión por distribuir las sustancias que provocaron la muerte de la víctima.

¿El acusado del Walmart podría enfrentar la pena de muerte?

Si bien ya existe una sentencia, la pena de muerte por distribución se ha convertido en ley en Carolina del Norte desde diciembre de 2023. De acuerdo al Estatuto General, una persona es culpable de muerte por distribución si vende al menos un tipo de narcótico ilegal.

No obstante, desde que la ley entró en vigor, solo un puñado de personas han sido acusadas de homicidio por distribución de opioides y del delito de asesinato en segundo grado. Las fuerzas del orden y los fiscales presionaron para que se modificara la ley por el creciente número de muertes relacionadas con estas sustancias.

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