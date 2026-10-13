Aumentan las detenciones del ICE en EE.UU. | Conoce cuál es la diferencia entre una salida voluntaria o autodeportación y cómo afecta a los inmigrantes

Desde hace un par de meses, se han incrementado los operativos migratorios y también se anunciaron cambios en los trámites, por ello, miles de personas y familias indocumentadas están analizando las vías disponibles para poder abandonar Estados Unidos. En este sentido, tanto la salida voluntaria como la autodeportación te permiten la salida del territorio estadounidense.

¿Qué es la salida voluntaria?

La salida voluntaria en Estados Unidos constituye una figura formal que debe ser solicitada y otorgada por un juez de inmigración. Su beneficio principal es que evita que quede registrada una orden de deportación en el historial del solicitante.

Esto previene sanciones severas, como la prohibición automática de reingreso al país por un periodo de hasta 10 años, además de facilitar eventualmente una petición de visado en el futuro. Para poder acceder al beneficio, el interesado tiene que presentar una moción formal en una audiencia judicial y en el caso de que se autorice, se establecerá un plazo para abandonar el país y hasta podría fijar el pago de una fianza.

Agregado a ello, el solicitante deberá renunciar a cualquier petición de asilo y bajo este esquema serán los propios familiares o el interesado quienes financien la compra del pasaje aéreo.

Consejos si solicitas la salida voluntaria

Si tú o un familiar están considerando la salida voluntaria, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones operativas que son:

Consulta con un abogado acreditado: evalúe su caso individual antes de firmar cualquier documento o formulario digital.

Solicita una audiencia judicial: la salida voluntaria solo la otorga un juez competente.

Organiza sus documentos de viaje: si carece de pasaporte vigente, el juez puede emitir un salvoconducto para permitir su viaje.

Conserva comprobantes de pago: mantenga registros de los boletos comprados por la familia si el juez otorga la medida.

¿De qué trata la autodeportación?

La autodeportación es el procedimiento que se gestiona a través de la aplicación CBP Home. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrece este recurso indicando que facilita pasajes de viaje sin costo, la condonación de multas por presencia ilegal y un estipendio de $3.000; sin embargo, la abogada experta en inmigración Lorena Vargas Hernández advierte que el proceso deja inscrita una orden formal de remoción en el expediente personal.

Si te registras en estas plataformas no te garantiza la inmunidad ante posibles detenciones del ICE. Aquellos que firmen el formulario deben estar bajo custodia y tendrán que esperar en centros de detención hasta que las autoridades programen el vuelo de regreso, por lo que no tendrán la posibilidad de comprar su propio boleto para agilizar la partida.