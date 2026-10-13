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Atención desempleados en Nueva York | Podrías recibir hasta US$868 cada semana: Así puedes solicitarlo y los requisitos que debes cumplir

Los residentes de Nueva York que han perdido su empleo pueden acceder a un alivio económico para que puedan tener tranquilidad mientras buscan nuevas oportunidades.

El Seguro de Desempleo entrega hasta US$868 cada semana en Nueva York.
El Seguro de Desempleo entrega hasta US$868 cada semana en Nueva York. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Si vives en alguna parte de Nueva York y recientemente perdiste tu empleo, tenemos una buena noticia para ti ya que podrás acceder a un alivio económico de hasta US$869 por semana para poder cubrir tus gastos principales mientras buscas una nueva oportunidad laboral. No obstante, a pesar de que se trata de una iniciativa, la finalidad es otorgar una tranquilidad financiera.

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Cabe mencionar que en octubre del 2025, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el aumento de estos beneficios semanales del Seguro de Desempleo (SD) de US$504 a US$869 desde la fecha señalada.

¿Quiénes podrán recibir el Seguro de Desempleo de US$869 en Nueva York?

Inicialmente deberás cumplir con una serie de requisitos para acceder a este incentivo económico semanal. Lo principal es que hayas perdido tu empleo debido al cierre de una empresa, también por recorte de personal o el fin de tu contrato temporal.

Asimismo, también tendrás que mostrar una evidencia de que te encuentras buscando trabajo activamente y que estás en condiciones aptas. En este caso, también deberás registrar tus actividades de búsqueda laboral y además asistir a citas obligatorias del centro de orientación laboral cada vez que se te realice el pago.

Ten en cuenta que no necesariamente podrás recibir los US$869 debido a que el monto podría variar, pues dependerá de cuánto ganabas antes de quedarte sin empleo. En ese caso, el Departamento de Trabajo divide entre 26 los salarios trimestrales, que serán utilizados para calcular qué cantidad recibirás. No obstante, puedes consultar qué cifra te corresponde a través de la herramienta oficial del programa, pero ten en cuenta que la cantidad exacta se definirá cuando se revise la petición que has enviado.

¿Cómo solicitar el pago del Seguro de Desempleo?

Si cumples con los requisitos mencionados, debes presentar tu solicitud en la primera semana luego de quedar desempleado. Para ello, tienes que ingresar al siguiente enlace o contáctate al 1-888-209-8124 de lunes a viernes en el horario de 8 a. m. a 5 p. m.

Para completar el proceso, será necesario conocer tu número de Seguro Social, tu dirección, número telefónico, identificación y los datos de tus empleadores en los últimos 18 meses, también podrán solicitarte tu número de cuenta y ruta bancaria.

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