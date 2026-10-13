La CIA utilizó una pista secreta en Laos durante la guerra de Vietnam y ahora China la transforma en una base militar

Una antigua pista aérea de la CIA en Laos, conocida como Lima Site 44, cobra relevancia por la presencia militar china en la región. | Foto: Magnific

Una antigua pista aérea de la CIA en Laos, conocida como Lima Site 44, cobra relevancia por la presencia militar china en la región. | Foto: Magnific

Una antigua pista aérea utilizada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam vuelve a cobrar importancia en Asia. Situada en Ban Keun, a unos 50 kilómetros de Vientián, la capital de Laos, la instalación está siendo transformada con participación de China.

Imágenes satelitales captadas el 30 de septiembre de 2026 revelaron aviones militares y vehículos de apoyo en el recinto. Aunque Pekín presentó el lugar como un centro conjunto de entrenamiento, la presencia de aeronaves y las obras de ampliación han despertado el interés de especialistas en seguridad regional.

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La pista secreta que la CIA utilizó durante la guerra de Vietnam

Durante la Guerra Fría, el aeródromo de Ban Keun, conocido como Lima Site 44, formó parte de una red de instalaciones clandestinas utilizadas por EE. UU. en Laos. La infraestructura estaba vinculada a Air America, una aerolínea controlada discretamente por la CIA para respaldar sus operaciones encubiertas en la región.

Desde esta pista, aviones y helicópteros transportaban suministros y combatientes de la minoría hmong, aliados de Washington en su lucha contra las fuerzas comunistas.

China instala aviones militares y amplía las instalaciones en Laos

Las imágenes satelitales muestran 8 aeronaves que especialistas identificaron como probables Hongdu JL-8, aviones biplaza diseñados principalmente para entrenar pilotos militares, pero con capacidad para realizar ataques ligeros.

El Ministerio de Defensa chino anunció que el recinto funcionará como un centro conjunto para mejorar la preparación de los pilotos de la fuerza aérea de Laos. Sin embargo, las fotografías no permiten confirmar quién opera los aviones ni si están listos para el combate.