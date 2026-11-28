Una serpiente invasora conquista nuevos territorios en Florida: científicos alertan que podría alterar ecosistemas enteros A pesar de las bajas temperaturas, las pitones se refugian en madrigueras subterráneas, lo que les permite sobrevivir y complicar su captura, desafiando los esfuerzos de control.

Las pitones birmanas, consideradas una especie invasora en Florida, se están expandiendo fuera de los Everglades, preocupando a científicos y autoridades ambientales.

Las pitones birmanas, consideradas una especie invasora en Florida, se están expandiendo fuera de los Everglades, preocupando a científicos y autoridades ambientales. Foto: 20 Minutos

Las pitones birmanas, consideradas una de las especies invasoras más perjudiciales del sur de Florida, han comenzado a expandirse hacia regiones ubicadas fuera de los límites históricos de los Everglades. Su presencia en nuevos territorios ha encendido las alarmas de científicos y autoridades ambientales de Estados Unidos.

Los especialistas advierten que estos reptiles representan una amenaza para la fauna nativa y el equilibrio de los ecosistemas. Además, temen que, si consiguen establecer poblaciones reproductoras en el centro y norte del estado, sus efectos sobre las cadenas alimentarias sean difíciles de revertir.

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Las pitones birmanas ya fueron identificadas fuera de los Everglades

Los registros oficiales confirmaron la presencia de estos reptiles en los condados de Brevard y Charlotte, ubicados al norte de los Everglades. Mientras que en Brevard se reportaron escapes o avistamientos aislados, en Charlotte la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) identificó una población reproductora establecida.

Las investigaciones determinaron que este grupo no surgió de una expansión continua desde el sur, sino de introducciones independientes de ejemplares que permanecían en cautiverio. En la región de los Everglades, los especialistas calculan que existen decenas de miles de pitones, aunque no hay un registro exacto debido a su capacidad de camuflaje y la vegetación densa.

Las madrigueras subterráneas permiten que las serpientes sobrevivan al frío

Durante años, los científicos consideraron que las heladas y las bajas temperaturas invernales eran una barrera natural para la expansión de las pitones birmanas. Sin embargo, estudios de campo revelaron que estos reptiles pueden refugiarse en cavidades subterráneas construidas por tortugas terrestres y armadillos, donde encuentran temperaturas más estables.

A esta capacidad de adaptación se suma su comportamiento discreto, que dificulta las labores de captura. La cazadora profesional Amy Siewe explicó a Fox News que estas serpientes permanecen inmóviles cerca del 85% del tiempo, mientras que los operativos de la FWC ya han retirado más de 23.000 ejemplares sin conseguir detener su proliferación.