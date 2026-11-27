Alerta máxima inmigrantes en EE.UU. | Revelan que ICE habría capacitado a más de 5.000 agentes para incrementar deportaciones Un informe preliminar del DHS revela que muchos de estos agentes solo recibieron capacitación virtual, lo que genera preocupación sobre su accionar en detenciones.

Una vez más, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos vuelve a ser cuestionado luego de que se revelara que al menos 6.000 agentes habrían recibido una capacitación en menor tiempo para poder incorporarlos rápidamente a las operaciones de deportación promovidas por el Gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con N+ Univisión, el informe preliminar de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detectó estas deficiencias en la preparación de los funcionarios.

ICE capacitó a casi 6.000 agentes de manera exprés para incrementar deportaciones de inmigrantes

Durante la gestión de Kristi Noem al frente del DHS, se impulsó el plan de contratación que esperaba incorporar al menos 10.000 nuevos agentes con fondos aprobados por el Congreso; sin embargo, se conoció que entre agosto del 2025 y julio del 2026, al menos 6.000 funcionarios recibieron una capacitación corta.

De acuerdo con el informe preliminar difundido por The New York Times, más de 3.500 agentes con experiencia policial solo realizaron cursos virtuales, sin tener que asistir a un centro de entrenamiento. Esto permitió que más del 10% lo resolviera en menos de 24 horas e incluso algunos agentes lo completaron en tan solo dos horas.

Los investigadores también reunieron testimonios de instructores que cuestionaron la calidad de las clases. Muchos de ellos indicaron que los participantes solo avanzaban por los módulos haciendo clic en las lecciones sin haber comprendido su contenido. Uno de ellos lo calificó como un fracaso catastrófico.

El ICE disminuyó sus horas de formación de 543 a apenas 300 y también ocurrió lo mismo con el periodo de entrenamiento de 72 a 42 días. Los contenidos que fueron recortados son: el uso de armas de fuego, la conducción, el control de detenidos durante los vuelos de deportación y los procedimientos de arresto y verificación de ciudadanía.

Informe del DHS advierte sobre fallas en la preparación de los agentes del ICE

Cabe mencionar que estas deficiencias también afectaron la capacitación que los nuevos funcionarios debían recibir en sus centros de trabajo pues el ICE no pudo demostrar que sus oficinas regionales impartieran este entrenamiento de manera uniforme.

En Dallas, la presión por aumentar los arrestos y las deportaciones causó que se postergara la capacitación de los nuevos agentes. Mientras que en Baltimore, algunos reclutas solo se limitaban a acompañar a funcionarios experimentados, pero en San Francisco las instrucciones se volvieron informales por la falta de personal.

A pesar de que el informe no determinó que el hecho de haber reducido las capacitaciones haya provocado incidentes; sin embargo, The New York Times identificó que el agente David Brouillette, contratado en diciembre de 2025 bajo los requisitos flexibilizados, estuvo involucrado en la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años, durante una intervención en Maine.