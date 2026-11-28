Los diputados de Juntos por el Perú (JP) Annalí Márquez y Ernesto Zunini constataron este sábado en Piura que las motobombas para evacuar el agua de la lluvia no funcionan, y acusaron al Gobierno de improvisar en la atención de la emergencia. El recorrido incluyó los sectores Flor de Piura, Jesús de Nazaret, Los Rosales y Las Flores de Cúrbet, donde las familias llevan dos días con las casas inundadas, según Márquez.

Zunini detalló en declaraciones a La República que encontraron equipos inutilizados por distintas razones. "Ya sea porque las baterías se han secado, porque el gobierno local no sabe de la disposición de combustible que tienen que utilizar para estas motobombas" o porque fueron instaladas en zonas que luego se inundaron.

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En el hospital Cayetano Heredia, dijo, el área de pacientes con dengue quedó "completamente inundada" y tuvo que ser reubicada, y la cocina está en estado "calamitoso", lo que compromete la inocuidad de los alimentos.

Márquez, por su parte, sostuvo que el Ejecutivo anunció un plan de contingencia que no se ve en las calles. "Claramente tenemos ministerios y ellos habían manifestado que tienen un plan de contingencia para ello, pero hoy evidenciamos que no, que no existe ningún plan y sinceramente se está improvisando", afirmó.

La diputada recordó que el Congreso aprobó con rapidez las facultades legislativas que pidió el Gobierno para prevenir los efectos del Niño, además de un presupuesto exclusivo para ese fin, pero que en los sectores que recorrió "no ha llegado ningún tipo de ayuda".

Zunini, que visitó la zona con la Contraloría, cuestionó el uso del crédito suplementario de S/8.000 millones que el Congreso autorizó este año con el argumento de atender el Niño. "Se ha fracasado, por falta de gobierno, en una intervención que ya estaba prevista", dijo.

Piden medidas al Ejecutivo y citan al Gobierno el 4 de diciembre

Zunini exhortó al Ejecutivo a habilitar cuentas oficiales para donaciones en dinero con rendición pública, porque hoy no hay cómo "sistematizar los aportes" ni asegurar su trazabilidad. También pidió agilizar el Fondes, que dispone de S/360 millones pero cuyo dinero "llega por etapas", y autorizar la atención en salud en cualquier establecimiento público sin convenio ni pago, como se hizo en 2017.

Otro pedido es ampliar hasta abril de 2027 el decreto de urgencia 008-2026, que vence el 31 de diciembre. "No tiene lógica que si el FEN va a continuar hasta abril podamos interrumpir el gasto de las unidades ejecutoras", señaló.

Consultado sobre si interpelarán al ministro de Vivienda, el diputado no respondió directamente. Dijo que "lejos de convocarlos al Parlamento", creen que los funcionarios "tienen que estar acá". Sobre el gobernador regional de Piura, afirmó que "nadie sabe hasta ahora" dónde está y que "está brillando por su ausencia".

Márquez informó que ya se instaló la Comisión Especial que fiscalizará el presupuesto asignado al Niño y que enviaron documentos al Ministerio de Vivienda y al Gobierno Regional. El 4 de diciembre habrá una audiencia pública en Piura, a la que se invitará a representantes del Gobierno central y regional.

Frente al argumento del Ejecutivo de que lleva poco más de 100 días en el cargo, la diputada pidió dejar de "tomarse fotografías" y "hacer sus redes sociales" para decir que todo está controlado.