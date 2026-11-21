Christian Cueva sorprende al responder sobre una posible boda con Pamela Franco: “Creo que hay cosas que resolver” Christian Cueva fue consultado acerca de una posible boda con Pamela Franco, a lo que el popular aladino dejó entrever sus planes a futuro. Asimismo, el deportista aclaró el tema de sus controversiales panetones.

Christian Cueva junto a Pamela Franco acudió como invitado a 'El Reventonazo de la Chola' para anunciar su emprendimiento de panetones. Pero pese a que la entrevista tenía como objetivo anunciar su producto, la controversial dupla fue interpelada acerca de una posible boda a futuro.

El futbolista dejó entrever que, antes de pensar en una boda con la cantante, debe solucionar ciertos asuntos pendientes. "No, de ese tema no hablemos, cholita. Porque creo que hay cosas que resolver. Y Dios mediante, ya estén a fin de año", respondió el famoso 'Cuevita' frente a cámaras.

El mensaje de Christian Cueva a Pamela Franco tras más de un año de relación

El exjugador de la selección no escatimó en elogios hacia su pareja, con quien ya supera el año de romance y comparte actualmente diversos proyectos personales y comerciales. Durante su paso por el programa de Ernesto Pimentel, el mediocampista resaltó las cualidades de la artista y destacó el momento de estabilidad que ambos atraviesan.

Asimismo, el futbolista aprovechó el espacio televisivo para expresar públicamente sus sentimientos hacia la cantante. "Yo estoy al lado de una gran mujer, una gran madre. Lo he dicho una infinidad de veces. Ella sabe lo mucho que la amo, lo mucho que realmente quiero que sea feliz a mi lado", declaró el intérprete de 'Cervecero'.

Christian Cueva rompe su silencio sobre una presunta deuda por panetones

En paralelo a la promoción de su producto navideño, el también cantante se pronunció sobre el reclamo por una supuesta deuda vinculada a la venta de panetones. El deportista aclaró que el conflicto corresponde a un negocio de su hermano mayor, Jorge Luis Cueva, remarcando que el caso ya sigue su curso legal: "Esto es algo de mi hermano mayor. Ese tema está judicializado, así que por ese lado no tengo nada que decir".

Por su parte, Pamela Franco respaldó al hermano del aún esposo de Pamela López. Además, aseguró que cuenta con el apoyo tanto de ella como del popular 'Aladino'. "Está haciendo las cosas como las tiene que hacer; igual es familia y siempre va a contar con nosotros", afirmó la cantante.