Atención inmigrantes | USCIS anuncia nuevo tarifario para el 2027: Cambiarán los montos para asilo, permiso de trabajo, TPS y otros en EE.UU.

El próximo 16 de octubre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) modificará los montos de diversas tasas migratorias para el año fiscal 2027. Este cambio responde al ajuste por inflación que se encuentra previsto en la Ley H.R. 1 y alcanza, entre otros trámites al asilo, el permiso de trabajo, el TPS y el parole.

¿Cuáles son los trámites migratorios que tendrán otra tarifa para el 2027, según el USCIS?

El Uscis anunció que modificará la tarifa anual de estos trámites migratorios:

Solicitudes de asilo pendientes

Libertad condicional de inmigración o parole

Algunas solicitudes iniciales de autorización de empleo

Estatus de Protección Temporal (TPS).

Cabe mencionar que estos nuevos importes se aplicarán a las presentaciones con matasellos que tengan el 16 de octubre o una fecha posterior a ello.

¿Cuánto incrementarán los trámites migratorios como: asilo, permiso de trabajo y parole?

Con esta modificación, la tarifa anual para solicitudes de asilo pendientes pasará de US$102 a US$105, lo que representa un incremento del US$ 3. Este importe no deberá confundirse con la tasa inicial para presentar el Formulario I-589, que permanece en US$100.

En el caso de la tasa de inmigración por parole vinculada a determinados casos tramitados a través del Formulario I-131, aumentará de US$ 1020 a US$ 1050. Ten en cuenta que este cargo no equivale a la tarifa general por presentar el formulario: solo se aplicará cuando se concede efectivamente el parole a excepción de algunas previstas por la ley.

Asimismo, incrementarán determinadas solicitudes iniciales del Formulario I-765, pero no aplicará para todas las renovaciones ni categorías. En este caso, el costo incrementará de US$560 a US$570. El monto solo comprende a ciertas solicitudes iniciales de Documento de Autorización de Empleo (EAD), entre ellas las vinculadas con solicitantes de asilo, parole y TPS.

¿Por qué cambiarán las tarifas del Uscis para 2027?

De acuerdo con lo publicado por el Uscis, el pasado 22 de julio del 2025 en el Registro Federal, se especificó la implementación de las tasas migratorias previstas en la Ley H.R. 1. La norma establece que, desde el 2026 y en los años posteriores, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe actualizar por inflación algunos cargos.

El aviso oficial para el 2027, el cálculo se realizará a partir de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).