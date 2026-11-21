Leandro Paredes se desmayó en plena entrevista tras la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 El capitán de Boca Juniors sufrió una descompensación mientras era entrevistado luego de la final que disputó el cuadro xeneize ante Atlético Mineiro.

El festejo de Boca Juniors por la conquista de la Copa Sudamericana 2026 tuvo un momento de preocupación protagonizado por Leandro Paredes. El mediocampista argentino se desmayó mientras brindaba una entrevista en vivo luego de la victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro en la final disputada en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Leandro Paredes comenzó a sentirse mal después del encuentro y, cuando conversaba con el periodista Marcelo Benedetto para DSports, sufrió una descompensación que generó alarma entre los presentes. Esta situación ocurrió pocos minutos después de que el equipo argentino consiguiera el título continental.

Leandro Paredes se desmayó tras la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026

El capitán del cuadro xeneize ya había presentado molestias durante el partido, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego en el segundo tiempo. De acuerdo con las informaciones difundidas tras el incidente, el futbolista habría sufrido una bajada de presión. El cuerpo médico lo asistió rápidamente y, posteriormente, el jugador pudo retirarse por sus propios medios, lo que permitió llevar tranquilidad sobre su estado.

Luego de la entrevista, el periodista Marcelo Benedetto explicó que Leandro Paredes reaccionó después de recibir ayuda y que se dirigió al vestuario. De esta manera, el episodio quedó en un susto durante las celebraciones de Boca Juniors, que consiguió levantar la Copa Sudamericana después de imponerse ante Atlético Mineiro en la final.

¿Cuándo es el próximo partido de Boca Juniors?

Boca Juniors afrontará su próximo duelo ante Independiente Rivadavia el miércoles 25 de noviembre a las 7.00 p. m. (hora peruana). Este cotejo es parte de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Argentina.