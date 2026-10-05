Buenas noticias para inmigrantes en EE.UU. | ICE cambiará dos polémicas tácticas muy utilizadas contra indocumentados: Así serán los nuevos operativos

Recientemente, las autoridades migratorias de Estados Unidos modificaron dos medidas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que habían generado grandes cuestionamientos y se tratan de los arrestos de inmigrantes en tribunales y las paradas vehiculares realizadas por sus agentes. Estos cambios señalan nuevos límites y condiciones para determinadas acciones de los oficiales durante los operativos migratorios.

¿Cuáles son los cambios del ICE para los arrestos en tribunales de inmigración?

De acuerdo con Newsweek, un juez federal en Nueva York ordenó que el ICE no siga realizando arrestos de personas en tribunales de inmigración. La decisión del juez P. Kevin Castel cuestionó la aplicación de una política que había permitido detenciones en estos lugares.

Este fallo, en la práctica, devuelve protecciones que impedían estos arrestos en los tribunales. Asimismo, la medida puede afectar sobre todo a los inmigrantes que deben acudir a sus audiencias para seguir con los procesos migratorios.

Las nuevas reglas que aplicará el ICE durante las paradas de vehículos

El ICE estableció nuevas directrices para sus agentes durante las intervenciones vehiculares. Con ese memorando se prohíben las persecuciones a alta velocidad y establece nuevos requisitos adicionales antes de realizar una parada.

Los agentes tendrán que utilizar vehículos federales con luces y sirenas activadas, además de que sus cámaras corporales tendrán que estar encendidas durante esos procedimientos. También tendrán que aplicar una capacitación específica antes de efectuar determinadas paradas.

¿Cómo impactarán estos cambios en los operativos migratorios del ICE?

Los cambios buscan limitar dos mecanismos utilizados por el ICE para encontrar y detener a inmigrantes: estos operativos alrededor de los tribunales de inmigración y determinadas intervenciones en carreteras. No obstante, el ICE mantiene sus facultades de control migratorio y las nuevas directrices no significan que detendrán los operativos en el país. Además, este cambio establece condiciones adicionales sobre dónde y cómo se desarrollarán algunas de estas acciones.