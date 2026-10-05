Alerta máxima | Este país de África Oriental permitirá que ingresen deportados de EE.UU.: ¿Qué inmigrantes serán los afectados?

Recientemente, el gobierno de Burundi, un país ubicado en África Central, anunció que recibirá a inmigrantes de terceros países que fueron deportados por Estados Unidos. Esta decisión ocurre en medio del endurecimiento de medidas migratorias en Washington y ante el incremento de las deportaciones. No obstante, pese a ello, se desconocen los detalles sobre la cantidad de personas que llegarían ni tampoco cuándo serían los traslados, de acuerdo con la agencia EFE.

Gobierno de Burundi aceptará a inmigrantes deportados de EE.UU.

Según la portavoz de la Presidencia de Burundi, Nancy Ninette Mutoni, el país está dispuesto a recibir personas trasladadas desde Estados Unidos. Además, la funcionaria reveló a la agencia EFE que "Burundi acogerá a inmigrantes trasladados por Estados Unidos".

Asimismo, el gobierno burundés sostuvo que los inmigrantes que lleguen recibirán apoyo para facilitar su integración y convivencia con la población local, siempre y cuando respeten las leyes nacionales. Las autoridades también trabajarán en aspectos como su alojamiento, los medios de subsistencia y también las condiciones de permanencia.

Sin embargo, Burundi indicó una serie de condiciones que deberán cumplir los deportados, pero la principal es que estos no deberán tener vínculos con actividades terroristas. Acerca de una eventual nacionalidad burundesa, Mutoni indicó que cada caso podría ser evaluado si es que las personas desean integrarse y contribuir al desarrollo del país, siempre en cumplimiento de la legislación vigente.

¿Qué inmigrantes serán deportados de Estados Unidos a Burundi?

Cabe mencionar que este anuncio se produce precisamente cuando la administración de Donald Trump mantiene los traslados de inmigrantes hacia terceros países, esto significa que los deportados están siendo trasladados a naciones donde no tienen vínculos previos.

Si bien no se han especificado los inmigrantes afectados con este anuncio, diversas organizaciones de derechos han cuestionado estos acuerdos y advertido sobre posibles riesgos para inmigrantes indocumentados al enviarlos a países con los que no tienen ningún arraigo. De acuerdo con datos citados por organizaciones y medios estadounidenses, más de 25.000 personas fueron trasladadas a 29 países terceros desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Por último, el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue quien autorizó al gobierno de reactivar los traslados hacia terceros países mientras analiza la legalidad de esta política. La decisión deja en pausa determinadas restricciones impuestas por tribunales inferiores.