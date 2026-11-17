Atención máxima | Lista de beneficiarios del Seguro Social en EE.UU. que recibirán más de $5.000 el miércoles 18 de noviembre Para alegría de muchos, un nuevo pago del Seguro Social de EE.UU. llegará el 18 de noviembre y algunos beneficiarios cobrarán hasta US$5,181.

Beneficiarios del Seguro Social en EE.UU. que recibirán más de $5.000. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Este miércoles 18 de noviembre, un grupo de beneficiarios recibirá un nuevo pago de la Administración del Seguro Social (SSA). En este sentido, para muchos de ellos, este dinero es fundamental para afrontar los gastos del mes, desde la compra de alimentos y medicamentos hasta el pago del alquiler.

Como ya existe un depósito programado para esa fecha, te diremos en qué casos el beneficio podrá alcanzar los US$5,181 y sobre todo cómo podrás calcular la cantidad que te corresponde.

¿A quiénes les toca cobrar más de $5,000 del Seguro Social este 18 de noviembre?

El 18 de noviembre del 2026 les corresponde cobrar hasta US$5,181 de Seguro Social al segundo grupo de beneficiarios, es decir, a quienes nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Asimismo, no todos recibirán ese monto, sino solamente quienes se jubilaron a los 70 años.

Cabe mencionar que la cantidad que reciben los beneficiarios de la SSA dependerá de su historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse. A continuación, los montos máximos que podrán recibir dependiendo de su edad de jubilación:

A los 62 años: Hasta US$2,969

A los 67 años (edad plena de jubilación): Hasta US$4,152

A los 70 años: Hasta US$5,181

¿Cómo calcular el monto exacto que recibirás del Seguro Social?

Debes saber que el monto es personalizado pues no hay una cifra única, pero dependerá de tres factores importantes: ingresos durante la vida laboral, años cotizados al sistema, también la edad a la que empezaste a cobrar y el tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes. A continuación, te diremos cómo calcular el monto exacto: