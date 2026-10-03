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Terror para inmigrantes legales e indocumentados: Operativo del ICE arresta a más de 120 extranjeros en esta ciudad con leyes "antisantuario"

Diversos líderes comunitarios han denunciado la detención de decenas de inmigrantes por agentes del ICE durante un operativo en el norte de Texas.

Operativo del ICE arresta a más de 120 extranjeros en esta ciudad de EE.UU.
Operativo del ICE arresta a más de 120 extranjeros en esta ciudad de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Hace unos días, el medio Telemundo 39 difundió un operativo realizado por el ICE que ha encendido las alertas entre organizaciones comunitarias en el norte de Texas, pues decenas de inmigrantes fueron detenidos en diversos puntos de la zona incluido el lago Lewisville.

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Gran noticia para inmigrantes en EE.UU. | Proponen eliminar al ICE para proteger a indocumentados

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De acuerdo con lo reportado, algunos arrestos también ocurrieron mientras varias personas se encontraban pescando, lo que ha generado gran preocupación entre las familias migrantes en Estados Unidos.

Operativo de inmigrantes dejó más de 120 inmigrantes detenidos en el norte de Texas

Los líderes comunitarios han denunciado la presencia de agentes del ICE durante un operativo realizado en el lago Lewisville y sus alrededores. Sandra Ávalos, integrante de la Colectiva NTX, contó a Telemundo 39 que recibió a familiares que acudieron a las oficinas del ICE en Dallas buscando información acerca de personas detenidas.

Según su testimonio, un grupo de personas habría sido detenido mientras pescaba. Además, en uno de los casos, familiares aseguraron que dos de sus integrantes fueron arrestados. La organización Texas Brown Berets también recibió reportes acerca de la presencia de agentes federales en el área.

Por su parte, Antonio Rodríguez, integrante del grupo comunitario, explicó a Telemundo 39 que iniciaron la difusión de advertencias en redes sociales tras recibir varios testimonios sobre los operativos.

Mientras que el ICE confirmó que 121 inmigrantes fueron arrestados en el lago Lewisville y zonas cercanas. Esto formó parte de una iniciativa desarrollada entre el 27 de junio y el fin de semana del Día del Trabajo. Según Telemundo 39, Texas Parks and Wildlife colaboró con los agentes federales en una investigación relacionada con el transporte de pasajeros a cambio de dinero.

¿Por qué razón fueron detenidos los inmigrantes en EE.UU.?

El reporte del ICE reveló que de las 121 personas detenidas, dos fueron identificadas por las autoridades como presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua, mientras que otras cuatro son señaladas por su presunta participación en diversos delitos, entre ellos, asalto agravado y abuso sexual contra un menor.

Además, el informe oficial no especificó cuántas de las 115 personas restantes tenían antecedentes o habían sido señaladas por algún delito. El abogado de inmigración Jaime Barrón explicó a Telemundo 39 que las personas que están en los espacios públicos también resultaron expuestas a una intervención si las autoridades determinan que existe una situación migratoria irregular.

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