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Carlos Bruce sobre ausencia de áreas verdes en Lima: “Me voy a pronunciar cuando tenga la responsabilidad”

El candidato a la alcaldía de Lima fue consultado por las denuncias sobre la pérdida de árboles en el Campo de Marte, la Separadora Industrial y el parque Sinchi Roca. Bruce evitó fijar una posición sobre estos casos y defendió que su campaña debe centrarse en sus propuestas para la capital.

Carlos Bruce se negó a pronunciarse sobre la deforestación de las áreas verdes en Lima. Foto: composición LR
Carlos Bruce se negó a pronunciarse sobre la deforestación de las áreas verdes en Lima. Foto: composición LR
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Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima, evitó pronunciarse sobre casos concretos de pérdida de áreas verdes en Lima y sostuvo que recién hablará sobre estos problemas cuando tenga bajo su responsabilidad toda la capital. La respuesta ocurrió luego de que se le preguntara por las denuncias relacionadas con el Campo de Marte, la Separadora Industrial y el parque Sinchi Roca.

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Durante la entrevista en el streaming 'Bajo el Foco', la periodista Jacqueline Fowks le recordó que el candidato ha planteado incrementar las áreas verdes como parte de sus propuestas para Lima. Sin embargo, también le señaló que no había fijado una posición frente a lugares que ya enfrentan denuncias por la pérdida de árboles y espacios verdes.

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“Me voy a pronunciar sobre eso cuando yo tenga la responsabilidad de todo Lima”, respondió Carlos Bruce. El candidato sostuvo que no podía dedicar su campaña a pronunciarse sobre cada problema de la ciudad porque eso le impediría presentar sus propuestas.

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La periodista insistió en que no le estaba pidiendo una lista de críticas, sino una reacción frente a situaciones denunciadas por ciudadanos. Bruce mantuvo su posición y afirmó que sus propuestas ya habían sido difundidas en sus redes sociales.

El intercambio subió de tono cuando la periodista le recordó que ya era candidato a Lima y que sus preguntas se referían precisamente a esa condición. Bruce respondió que todavía es alcalde de Surco y afirmó: “Soy alcalde de Surco y voy a seguir siendo alcalde de Surco hasta fin de año”.

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