Carlos Bruce sobre ausencia de áreas verdes en Lima: “Me voy a pronunciar cuando tenga la responsabilidad”

Carlos Bruce se negó a pronunciarse sobre la deforestación de las áreas verdes en Lima. Foto: composición LR

Carlos Bruce se negó a pronunciarse sobre la deforestación de las áreas verdes en Lima. Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima, evitó pronunciarse sobre casos concretos de pérdida de áreas verdes en Lima y sostuvo que recién hablará sobre estos problemas cuando tenga bajo su responsabilidad toda la capital. La respuesta ocurrió luego de que se le preguntara por las denuncias relacionadas con el Campo de Marte, la Separadora Industrial y el parque Sinchi Roca.

PUEDES VER: Agente de seguridad es el dueño de la camioneta del cuádruple crimen y secuestro de Trujillo

Durante la entrevista en el streaming 'Bajo el Foco', la periodista Jacqueline Fowks le recordó que el candidato ha planteado incrementar las áreas verdes como parte de sus propuestas para Lima. Sin embargo, también le señaló que no había fijado una posición frente a lugares que ya enfrentan denuncias por la pérdida de árboles y espacios verdes.

TE RECOMENDAMOS ¿FIN DE LA OPOSICIÓN? ZUNINI RESPONDE Y RUBIO SE REÚNE CON KEIKO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Me voy a pronunciar sobre eso cuando yo tenga la responsabilidad de todo Lima”, respondió Carlos Bruce. El candidato sostuvo que no podía dedicar su campaña a pronunciarse sobre cada problema de la ciudad porque eso le impediría presentar sus propuestas.

PUEDES VER: JNJ dispone investigar al fiscal superior coordinador del subsistema de extinción de dominio

La periodista insistió en que no le estaba pidiendo una lista de críticas, sino una reacción frente a situaciones denunciadas por ciudadanos. Bruce mantuvo su posición y afirmó que sus propuestas ya habían sido difundidas en sus redes sociales.

El intercambio subió de tono cuando la periodista le recordó que ya era candidato a Lima y que sus preguntas se referían precisamente a esa condición. Bruce respondió que todavía es alcalde de Surco y afirmó: “Soy alcalde de Surco y voy a seguir siendo alcalde de Surco hasta fin de año”.