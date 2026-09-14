Temblor hoy en Perú EN VIVO, 14 de septiembre: IGP confirmó dos sismos en Ica y uno en Tacna | Composición Líbero / Melanni Miranda

Temblor hoy en Perú EN VIVO, 14 de septiembre: IGP confirmó dos sismos en Ica y uno en Tacna | Composición Líbero / Melanni Miranda

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta los últimos temblores registrados hoy, lunes 14 de septiembre del 2026, en el país. Conoce en esta nota en vivo dónde ocurrió el último sismo en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con la información oficial del Centro Sismológico Nacional.