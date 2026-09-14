HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Precio del dólar hoy en Perú, lunes 14 de septiembre: ¿a cuánto está el tipo de cambio?

Conoce el precio del dólar hoy, lunes 14 de septiembre, en Perú. Revisa el cierre del tipo de cambio, la cotización en bancos, Sunat y el mercado paralelo.

Precio del dólar en Perú hoy, lunes 14 de septiembre de 2026
Precio del dólar en Perú hoy, lunes 14 de septiembre de 2026 | Composición LR
Compartir

¿Cuál es el precio del dólar HOY, lunes 14 de setiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,375 la venta. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 14 de septiembre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Precio del dólar hoy, domingo 13 de septiembre, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

08:31
13/9/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este domingo 13 de septiembre

El tipo de cambio para este domingo 13 de septiembre abrió en S/3,3633, según el portal económico Bloomberg.

08:30
13/9/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar HOY, 13 de septiembre?

• Compra: S/3,363

• Venta: S/3,371

08:28
13/9/2026

¿Qué diferencia existe entre el precio de compra y venta del dólar?

El tipo de cambio de compra corresponde al monto que una entidad paga por recibir dólares, mientras que el precio de venta señala cuánto cobra por entregarlos. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como spread y puede variar dependiendo del banco, casa de cambio o plataforma utilizada.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto está el tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto está el tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, lunes 7 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto está el tipo de cambio?

Precio del dólar hoy, lunes 7 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto está el tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 6 de septiembre, en Perú: tipo de cambio y cotización en bancos

Precio del dólar hoy, domingo 6 de septiembre, en Perú: tipo de cambio y cotización en bancos

LEER MÁS
Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025