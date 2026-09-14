Precio del dólar hoy en Perú, lunes 14 de septiembre: ¿a cuánto está el tipo de cambio?
Conoce el precio del dólar hoy, lunes 14 de septiembre, en Perú. Revisa el cierre del tipo de cambio, la cotización en bancos, Sunat y el mercado paralelo.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, lunes 14 de setiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,375 la venta. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 14 de septiembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Precio del dólar hoy, domingo 13 de septiembre, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este domingo 13 de septiembre
El tipo de cambio para este domingo 13 de septiembre abrió en S/3,3633, según el portal económico Bloomberg.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar HOY, 13 de septiembre?
• Compra: S/3,363
• Venta: S/3,371
¿Qué diferencia existe entre el precio de compra y venta del dólar?
El tipo de cambio de compra corresponde al monto que una entidad paga por recibir dólares, mientras que el precio de venta señala cuánto cobra por entregarlos. La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como spread y puede variar dependiendo del banco, casa de cambio o plataforma utilizada.