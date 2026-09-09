Alerta máxima en Walmart | Autoridades reportan amenaza de bomba dentro del supermercado: ¿Qué ocurrió con los clientes?

Autoridades reportan amenaza de bomba dentro del Walmart en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Autoridades reportan amenaza de bomba dentro del Walmart en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Momentos de terror vivieron los clientes del Walmart Supercenter de Tigard, Oregón, luego de que la mañana del viernes 4 de septiembre se reportara una amenaza de bomba dentro del supermercado. Ante la emergencia, las autoridades desplegaron rápidamente un operativo de seguridad para inspeccionar el local y poner a salvo a clientes y trabajadores.

Cabe mencionar que no se registraron heridos ni tampoco daños materiales, por lo que los responsables de la tienda pudieron retomar sus actividades una vez que descartaron la amenaza.

Reportan amenaza de bomba dentro de un Walmart y ordenan evacuación inmediata

El medio KATU 2 ABC y la policía local fueron quienes detallaron todo lo que sucedió en esta complicada situación en el Walmart de Tigard, situado en Southwest Dartmouth Street, adyacente a las autopistas 217 y 99W.

Durante la mañana del viernes, las autoridades recibieron una alerta de bomba dentro del centro comercial y apenas llegaron ordenaron la evacuación de todos como medida preventiva. Se conoció que las autoridades locales informaron que la tienda estadounidense ya reanudó sus operaciones y que la amenaza de bomba quedó neutralizada; sin embargo, no se han difundido más datos sobre los presuntos involucrados o alguna persona herida.

Además, la prensa internacional y los agentes indicaron que no se ha realizado ningún arresto vinculado al incidente, mientras que Walmart continúa operando con total normalidad y el caso aún está en investigación.

¿Qué debes hacer ante una evacuación en Walmart?

Frente a un incidente similar, Walmart ha implementado un protocolo de seguridad para garantizar la protección de sus clientes en situaciones de emergencia. Ante cualquier eventualidad, lo recomendado es mantener la calma, dejar lo que tengas a la mano o tu carrito de compras y seguir las instrucciones del personal.

Por último, debes saber que el equipo de Walmart se encuentra entregado bajo el Plan de Atención a Emergencias, por lo que está preparado para guiar a los clientes hacia las salidas más seguras. De esta manera, la compañía busca minimizar el pánico y proteger a los clientes.