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Alejandra Baigorria habría enviado dura indirecta a Israel Dreyfus por parodiar a Said Palao: “Muerden la mano que un día los recibió”

¿Decepcionada? Alejandra Baigorria se habría incomodado con Israel Dreyfus por burlarse de Said Palao. Asimismo, aseguró que si ella hablara, otros quedarían muy mal parados.


Alejandra Baigorria reflexiona sobre la amistad y destaca un cambio en su círculo social tras la polémica con Dreyfus. "Cuidado con reírte de otros", advierte. Foto: captura/Youtube
Alejandra Baigorria reflexiona sobre la amistad y destaca un cambio en su círculo social tras la polémica con Dreyfus. "Cuidado con reírte de otros", advierte. Foto: captura/Youtube
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Israel Dreyfus y Luciana Roy, conductores de 'Sin más que decir', sorprendieron al parodiar a Said Palao y Alejandra Baigorria en su pódcast y protagonizaron una escena en la que la empresaria habría obligado al chico reality a blanquear sus ingresos económicos. La imitación no pasó desapercibida en redes sociales. Incluso, Magaly Medina aseguró que le causó gracia lo que hicieron el pasado viernes 11 de septiembre.

En las imágenes de 'Sin más que decir' se ve cómo la conductora radial y el modelo se burlan del trato que tendrían los esposos ante las fuertes críticas a Said, quien reveló cuánto gana en ‘Esto es guerra’. "Dicen que soy mantenido", se le escucha decir a Israel Dreyfus a lo que Luciana Roy enloquece y le pide la factura de la costosa cartera que le regaló Palao por su cumpleaños.

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Alejandra Baigorria se habría indignado con Israel Dreyfus

Pero, a quien no le habría causado ninguna gracia lo que hizo Israel Dreyfus en 'Sin más que decir' fue a Alejandra Baigorria. Por ese motivo, la 'Rubia de Gamarra' lanzó un fuerte mensaje de reflexión sobre la verdadera amistad que estaría dirigido a su excompañero de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’.

"Sigo tachando nombres. Incluso de personas que alguna vez consideré importantes, que estuvieron a mi lado en momentos especiales, que invité a mi mesa y abracé como parte de los míos. Pero con el tiempo, los lobos disfrazados de oveja terminan mostrando los dientes. Y algunos hasta muerden la mano que un día los recibió", posteó Alejandra en sus historias de Instagram.

Alejandra Baigorria comparte potente mensaje sobre la amistad.

Alejandra Baigorria comparte potente mensaje sobre la amistad. Foto: Instagram

Alejandra Baigorria se refiere a la vez que invitó a Israel Dreyfus a su matrimonio con Said Palao. Asimismo, la empresaria recalcó que toda la polémica le ha servido para darse cuenta quiénes merecen quedarse a su lado. "Mi lista se hace más corta, pero mi paz crece, mi energía se protege y mi luz brilla cada vez más", añadió.

No todo quedó allí. Alejandra Baigorria sorprendió al lanzar una fuerte advertencia que estaría dirigida a Israel Dreyfus. "Y cuidado con reírte demasiado de la historia de otros... sobre todo cuando la tuya tiene capítulos que preferirías que nadie leyera porque antes de señalar, hay que estar muy seguro de tener las manos limpias", concluyó la influencer.

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