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Pier Figari busca conciliar demanda de S/2 millones contra fiscales y jueces por caso Cócteles

El diputado de Fuerza Popular acude hoy a una segunda audiencia de conciliación, luego de que procuradores del Estado y tres de los cuatro magistrados demandados no asistieran a la primera cita del 3 de setiembre.

Diputado pide S/2 millones por daños y perjuicios tras estar involucrado en el caso Cócteles. Foto: difusión
Diputado pide S/2 millones por daños y perjuicios tras estar involucrado en el caso Cócteles. Foto: difusión
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Pier Figari busca este lunes 14 de setiembre que cuatro magistrados vinculados al caso Cócteles acepten conciliar el pago de una indemnización de S/2 millones. La demanda de Figari por daños y perjuicios involucra al exfiscal José Domingo Pérez, al fiscal superior Rafael Vela y a los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga Urday.

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Figari fue investigado durante nueve años y pasó 19 meses en prisión preventiva por el caso de presuntos aportes irregulares a las campañas de Fuerza Popular en 2011 y 2016, cuando el partido postulaba a Keiko Fujimori. El Tribunal Constitucional anuló después ese proceso. El parlamentario reclama ahora que se le repare por lucro cesante, daño emergente y daño moral.

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La cita de hoy es la segunda convocatoria. Según información de RPP, la primera, programada para el 3 de setiembre, no se pudo realizar porque solo se conectó el juez Concepción Carhuancho. Los procuradores públicos del Ministerio Público y del Poder Judicial, junto con Pérez, Vela y Zúñiga, no asistieron a la videollamada por Google Meet.

El abogado de Figari, Aurelio Pastor, explicó que la conciliación extrajudicial busca evitar que el caso llegue a un juicio civil. Si los cuatro demandados no aceptan el pago, el trámite pasará al Poder Judicial y ahí se definirá si corresponde la reparación.

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¿Qué dijo Richard Concepción Carhuancho sobre la demanda?

El juez calificó la medida de inviable y selectiva. En una entrevista con RPP, dijo que solo cumplió con su función y que, en el fondo, la demanda busca perseguir a nivel civil a los jueces que participaron en el caso.

Concepción Carhuancho defendió además su decisión inicial de dictar prisión preventiva contra Figari. Recordó que esa medida no fue un acto personal, sino una resolución evaluada y validada por otras instancias del Poder Judicial: la Sala Penal de Apelaciones la ratificó de manera unánime.

El excongresista José Chlimper anunció, en paralelo, una demanda similar por S/1,2 millones contra los mismos operadores del caso. Ambos procesos se originan en la misma investigación de 2016 contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular por presuntos aportes irregulares de campaña — investigación que hoy Figari y Chlimper buscan que se les indemnice.

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