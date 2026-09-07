Atención inmigrantes en EE.UU. | ¿Tienes un familiar o amigo que fue detenido por el ICE? Guía para aplicar a la fianza y liberarlo

Guía para aplicar a la fianza y liberar a un inmigrante tras ser detenido por el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Guía para aplicar a la fianza y liberar a un inmigrante tras ser detenido por el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Bien se conoce que el sistema migratorio en Estados Unidos posee mecanismos financieros para que los migrantes detenidos puedan recuperar su libertad temporal. En este sentido, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció un nuevo marco regulatorio para establecer cómo se aplicará el sistema de fianzas en cada inmigrante detenido.

¿Qué es la fianza migratoria que aplicará el ICE?

De acuerdo a la guía del ICE, la fianza es un compromiso formal del extranjero frente a la Oficina de Detención y Deportación (ERO). Al asumir este beneficio, el migrante promete que asistirá a todas las citas judiciales y cumplirá también con la decisión definitiva del juez.

El documento del Florence Immigrant & Refugee Rights Project de 2022 ubicado en el portal del ICE indica que este beneficio exige el respaldo de un patrocinador con estatus legal en el país. El fiador entrega una cantidad de dinero que garantiza el cumplimiento de la promesa del detenido.

Acerca de los montos que deberá abonar, los jueces se encargan de imponer un pago mínimo, de acuerdo a cada caso para autorizar su liberación que puede ser:

500 dólares para una fianza de entrega.

US$500 para una fianza de salida voluntaria, según el código de regulaciones federales ocho CFR § 1240.26(c)(3).

Ten en cuenta que la ley de inmigración no fija ningún límite máximo para estas garantías financieras, pues el patrocinador recupera la totalidad de los fondos al final de la causa judicial. No obstante, según una guía del Departamento de Justicia (DOJ), en caso de que el extranjero se ausente a una sola audiencia, perderá todo el dinero. Mientras que en el caso de que falte a una audiencia de deportación una vez liberado, recibirá automáticamente una orden de deportación.

¿Quiénes pueden acceder a una fianza en EE.UU.?

No todos los extranjeros bajo custodia pueden solicitar este beneficio de liberación, pues dependerá del historial penal y migratorio del individuo en la decisión de la autoridad. Como es el caso de las personas sujetas a una orden de expulsión definitiva, debido a que ellos no son elegibles para la fianza.