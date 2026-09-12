Terror en EE.UU. | FDA emite alerta sobre un retiro de brotes de brócoli por estar contaminados: Dos personas fueron hospitalizadas

FDA emite alerta sobre un retiro de brotes de brócoli por estar contaminados. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

FDA emite alerta sobre un retiro de brotes de brócoli por estar contaminados. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) investigan un brote de Salmonella relacionado con unos brotes de brócoli. El producto cultivado por la Evergreen Fresh Sprouts, LLC, ubicada en Moyie Springs, Idaho, ordenó su retiro inmediato del mercado.

Cabe mencionar que los brotes afectados fueron comercializados en bolsas de plástico y también en recipientes tipo clamshell del mismo material. Asimismo, FDA indicó que fueron distribuidos en tiendas de comestibles, restaurantes y clientes del sector de servicios de alimentos en Idaho, Montana y Washington, entre otros lugares.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado en EE.UU.?

Los brotes de brócoli cultivados por la empresa Evergreen Fresh Sprouts, LLC, que fueron retirados poseen las fechas de vencimiento correspondientes al: 7, 9, 11, 14 y 16 de septiembre, de esa manera podrían ser identificados rápidamente.

¿Cuántas personas se han enfermado por el consumo de brotes de brócoli?

Según la información epidemiológica recopilada por los CDC, hasta ahora se han detectado 22 personas infectadas con la cepa de Salmonella asociada al brote. Los casos ocurrieron en cuatro estados: Idaho, Montana, Washington y Utah.

Las enfermedades reportadas iniciaron entre el 7 de julio y el 26 de agosto, por lo que las autoridades confirmaron dos hospitalizaciones, pero hasta el momento, no se han registrado muertes relacionadas con el brote.

Con la finalidad de identificar el alimento que pudo provocar las infecciones, funcionarios de salud estatales y locales entrevistaron a 19 personas enfermas acerca de lo que habían comido durante la semana previa a la aparición de los síntomas. Los 19 confirmaron que habían consumido brotes y 17 señalaron que habían consumido brotes de brócoli.

"El número real de personas enfermas en este brote probablemente sea mucho mayor que el número reportado, y este brote puede no estar limitado a los estados con enfermedades conocidas”, indicaron los CDC. "Esto se debe a que muchas personas se recuperan sin atención médica y no se les realizan pruebas para detectar Salmonella", añadieron.

¿Qué hacer si tienes los brotes retirados?

Las autoridades recomendaron a las personas que hayan comprado los brotes de brócoli incluidos en el retiro desecharlos o devolverlos. A raíz de que el producto pudo haber sido distribuido más allá de los estados identificados, los consumidores deberán revisar los envases y las fechas de vencimiento señaladas.