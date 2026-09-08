Alerta máxima inmigrantes | ICE está incrementando las redadas migratorias en estas ciudades santuario de EE.UU.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En las últimas semanas, se ha reportado el aumento de la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas ciudades de Estados Unidos, sobre todo en las ciudades santuario. De acuerdo con los datos reunidos por ICEout.org, han contabilizado 1.522 encuentros con agentes federales en una semana.

ICE aumenta su presencia en varios sectores de EE.UU.

La plataforma de monitoreo de ICEout.org reunió diversos reportes comunitarios y registró un incremento considerable de la presencia de agentes en grandes áreas metropolitanas conocidas por sus políticas de protección a inmigrantes.

De acuerdo con su análisis, la organización destacó que del 13 al 19 de agosto, los registros comunitarios ya mostraban una tendencia al alza con 1.451 encuentros nacionales acumulados. Estos números representan un incremento del 10% sobre la semana anterior y siguen en alza durante los días previos a septiembre.

Se conoció que Miami apareció como el principal punto de actividad dentro de los reportes analizados. Durante una semana se contabilizaron más de 200 encuentros en el área metropolitana y el sur de Florida, un volumen que representa un aumento del 22%.

Ciudades donde se incrementaron los reportes sobre agentes del ICE

Miami

El análisis reveló que Miami se mantuvo durante el mes de agosto como el área con mayor cantidad de encuentros del ICE con residentes. Este incremento registrado en la última medición también la ubicó como el territorio con el crecimiento porcentual más elevado entre las principales zonas monitoreadas.

Nueva York

Esta ciudad ocupa el segundo lugar en volumen general de actividad. La presencia de agentes federales fue reportada en distintos sectores, sobre todo en Washington D.C. que presentó uno de los cambios más marcados. Los reportes comunitarios se duplicaron en una semana, movimiento que llevó a la capital estadounidense a ingresar entre las cinco áreas con mayor cantidad de actividad registrada.

Seattle y California

El informe reveló que en Seattle, los reportes de la presencia del ICE crecieron un 15%. Mientras que en California, Los Ángeles aparece de manera recurrente entre las áreas con mayor número de alertas. Según el ICEout.org, la ciudad registró, del 13 al 19 de agosto, casi 100 encuentros con oficiales federales. Asimismo, los registros también incluyeron localidades más pequeñas como:

Santa Ana, en California

Renton y Toppenish, en Washington

Riverhead, en Nueva York

Westbrook, en Maine

Ten en cuenta que estas alertas son elaboradas desde la información proporcionada por ciudadanos y, en algunos casos, revisadas por moderadores comunitarios.