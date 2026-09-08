HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Ministro del Interior lanza lisura en Consejo de Ministros de Keiko | Sin Guion con Rosa María Palacios

Latinos en USA

Alerta máxima inmigrantes | ICE está incrementando las redadas migratorias en estas ciudades santuario de EE.UU.

Las cifras de reportes comunitarios han revelado un incremento importante en la presencia de agentes del ICE y patrullas migratorias en diversas ciudades.

ICE incrementó las redadas migratorias en estas ciudades santuario de EE.UU.
ICE incrementó las redadas migratorias en estas ciudades santuario de EE.UU. | ICE.gov
Escuchar
Resumen
Compartir

En las últimas semanas, se ha reportado el aumento de la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas ciudades de Estados Unidos, sobre todo en las ciudades santuario. De acuerdo con los datos reunidos por ICEout.org, han contabilizado 1.522 encuentros con agentes federales en una semana.

PUEDES VER: Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU.: Esta es la nueva modalidad del ICE para ubicar a más extranjeros

lr.pe

ICE aumenta su presencia en varios sectores de EE.UU.

La plataforma de monitoreo de ICEout.org reunió diversos reportes comunitarios y registró un incremento considerable de la presencia de agentes en grandes áreas metropolitanas conocidas por sus políticas de protección a inmigrantes.

De acuerdo con su análisis, la organización destacó que del 13 al 19 de agosto, los registros comunitarios ya mostraban una tendencia al alza con 1.451 encuentros nacionales acumulados. Estos números representan un incremento del 10% sobre la semana anterior y siguen en alza durante los días previos a septiembre.

Se conoció que Miami apareció como el principal punto de actividad dentro de los reportes analizados. Durante una semana se contabilizaron más de 200 encuentros en el área metropolitana y el sur de Florida, un volumen que representa un aumento del 22%.

Ciudades donde se incrementaron los reportes sobre agentes del ICE

Miami

El análisis reveló que Miami se mantuvo durante el mes de agosto como el área con mayor cantidad de encuentros del ICE con residentes. Este incremento registrado en la última medición también la ubicó como el territorio con el crecimiento porcentual más elevado entre las principales zonas monitoreadas.

Nueva York

Esta ciudad ocupa el segundo lugar en volumen general de actividad. La presencia de agentes federales fue reportada en distintos sectores, sobre todo en Washington D.C. que presentó uno de los cambios más marcados. Los reportes comunitarios se duplicaron en una semana, movimiento que llevó a la capital estadounidense a ingresar entre las cinco áreas con mayor cantidad de actividad registrada.

Seattle y California

El informe reveló que en Seattle, los reportes de la presencia del ICE crecieron un 15%. Mientras que en California, Los Ángeles aparece de manera recurrente entre las áreas con mayor número de alertas. Según el ICEout.org, la ciudad registró, del 13 al 19 de agosto, casi 100 encuentros con oficiales federales. Asimismo, los registros también incluyeron localidades más pequeñas como:

  • Santa Ana, en California
  • Renton y Toppenish, en Washington
  • Riverhead, en Nueva York
  • Westbrook, en Maine

Ten en cuenta que estas alertas son elaboradas desde la información proporcionada por ciudadanos y, en algunos casos, revisadas por moderadores comunitarios.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Atención inmigrantes en EE.UU. | ¿Tienes un familiar o amigo que fue detenido por el ICE? Guía para aplicar a la fianza y liberarlo

Atención inmigrantes en EE.UU. | ¿Tienes un familiar o amigo que fue detenido por el ICE? Guía para aplicar a la fianza y liberarlo

LEER MÁS
Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU.: Esta es la nueva modalidad del ICE para ubicar a más extranjeros

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU.: Esta es la nueva modalidad del ICE para ubicar a más extranjeros

LEER MÁS
Alerta inmigrantes | La insólita detención del ICE a una mujer en el aeropuerto de EE.UU.: ¿Logró ser liberada?

Alerta inmigrantes | La insólita detención del ICE a una mujer en el aeropuerto de EE.UU.: ¿Logró ser liberada?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Latinos en USA

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025